Mamak Belediyesi’nin barınağında köpeklere işkence iddiası: Açıklama geldi

Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Geçici Bakımevinde personel ve veterinerler tarafından hayvanlara işkence edildiği iddiası üzerine hayvanseverler barınağın bulunduğu bölgeye akın etti. Yetkililerin açıklaması sonrası gönüllü hayvanseverler tarafından köpekler sahiplenildi.

Ayça Salgara isimli vatandaş ihbar üzerine geldiklerini belirterek,

"Geldiğimizde içeri alınmadık. İçeridekiler dışarı çıkartılmıyor anahtar kayboldu diye. Arkaya dolandık açık kapı var mıdır diyerek. Tabii kapıların hepsi kapalı ama arkaya ne beklediğimizi bilmeden dolandık. Fakat hayvanların tellere asılı olarak öldüğünü gördük. Hayvan tele asılı kalmış ve ölmüş. Sonrasında öbür telin hemen yanında en az 6-7 tane köpek, birbirlerini parçalayarak ölmüşler. Orada muhtemelen açlıktan birbirlerini yiyerek ölmüşler. Biraz daha ilerlediğimizde duvarın arkasına baktığımızda hayvanların önünde bir damla su yok, bir lokma yemek yok ve ölüler onları yiyorlar” diye konuştu.

Belediyeden açıklama

Mamak Belediyesi, Kutludüğün Barınağı'nda yaşanan olaydan dolayı derin üzüntü duyulduğunu, olayla ilgili olarak Barınakta görevli personel hakkında gerekli inceleme ve soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

Belediyenin açıklaması şu şekilde:

"Mamak ilçemizde hasta vaziyette bulunan köpekler tedavi edilmek üzere Kutludüğün Barınağımıza getirilmektedir. Dört gün önce sokakta hasta vaziyette bulunarak tedavi edilmek üzere Barınağımıza getirilen ve çadırda müşahade altında tutulan bir köpek gerekli tedavileri yapılmasına rağmen ölmüştür. Aynı çadırda müşahade altında olan diğer köpek, ölen köpeği parçalamıştır. Barınağımızda yaşanan bu elim olay nedeniyle derin üzüntü duyduk. Olayla ilgili olarak, Barınakta görevli personel hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Bu olay üzerine hemen sivil toplum faaliyetlerinde bulunan hayvansever derneklerimiz ile irtibata geçilmiş ve bir protokol yapılmasına karar verilmiştir. Bu protokol gereği hayvanseverler gönüllülük ilkesi çerçevesinde Barınağımıza gelerek inceleme yapabilecek ve gözetim faaliyetinde bulunabilecektir. Yine protokol gereği hayvanseverler, gönüllü olarak Barınağımızda çalışabilecek ve hayvanlarımızın bakımına ve beslenmesine yardımcı olabileceklerdir."