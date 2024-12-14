Sağlık Bakanı Memişoğlu: 2-3 ay içinde randevu sorunlarını minimize edeceğiz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Edirne’de bir otelde düzenlenen AK Parti Edirne 8. Olağan İl Kongresine katıldı. Burada partililere seslenen Memişoğlu, Sağlıklı Türkiye 100 yılı için çalıştıklarını söyledi. Kongrede AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti İstanbul Milletvekili, Marmara Bölge Koordinatörü Halis Dalkılıç da konuşma yaptı. Kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantı ile Edirne ve 6 ildeki partililere seslendi.

Memişoğlu, daha sonra Vali Yunus Sezer’i makamında ziyaret etti. Kent hakkında bilgi alan Memişoğlu, basın açıklaması yaptı. Bakan Memişoğlu, Edirne’yi başkanların sağlık merkezi yapmayı hedeflediklerini söyledi. Dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan bir ülke haline geldiklerini ifade eden Memişoğlu, "Bizler bu konuda dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunan bir sisteme ve insan gücüne sahibiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlıkta iyi yerlere geldik. Salığın sadece hizmetini değil bilimini de üreteceğiz. Sağlıklı Türkiye 100 yılı kapsamında şehirlerimizi dolaşıyoruz" dedi.

Doğurganlık oranlarına değinen Memişoğlu, "Bunun yanında doğurganlık oranımız düşmesin sezaryen gibi bir ameliyatın çok tercih edilmesi ve bu konuda da ebelerin çok daha etkili olabilmesi için çabalıyoruz. Özellikle anne adaylarının eğitimi ile ilgili mevzuatlar yayınladık. Doğalın normal doğum olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Normal doğumun sürecin takip edenin ebeler olduğunu ve ebenin gözetiminde normal doğumun önceliğin bu olmasını düşünüyoruz" diye konuştu.

"2, 3 ay içinde randevu sorunlarını minimize edeceğiz"

Randevu konusunda yaşanan aksaklıklarla ilgili çalışma yaptıklarını aktaran Memişoğlu, “Randevu konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Bazı branş sıkıntılarımız var, 2-3 ay içerisinde bunlarla ilgilide hem randevuyu rahatlatacak hem de sistemimizin daha işeler hale getirecek çalışma içerisindeyiz. Yaklaşık 2-3 ay içinde randevu sorunlarını minimize ederiz” şekilde konuştu.

Bakan Memişoğlu, beraberindekilerle Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesini ziyaret etti, ardından Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesini ziyaret ederek bilgi aldı.