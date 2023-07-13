'Emekli aylıklarının alt sınırı asgari ücrete eşitlenmeli'

Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Genel Kurulda görüşülen, en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasını ve bazı vergi artışları öngören kanun teklifini eleştirdi.

Emekli aylıklarına yapılan zammın ciddi bir tuzak içerdiğini ileri süren Kok, "En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya çıkarılacağı, bir kandırmacadan ibarettir. Emeklilerin kök aylıkları değişmiyor. 7 bin 500'ün altında kalan emekli aylıkları, Hazine katkısıyla 7 bin 500'e tamamlanacak." diye konuştu.

Yüksek enflasyon nedeniyle emeklinin alım günün düştüğünü belirten Kok, "Emekli aylıkları çok düşüktür ve emekli aylıklarının 7 bin 500 liraya tamamlanması bile yetmez. Yasa ile emekli aylıklarının alt sınırının, asgari ücrete eşitlenmesi gerekir." ifadesini kullandı.