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Erdoğan bayram namazı sonrası konuştu: Rabbim onları kahru perişan eylesin

Bayram namazını Çamlıca Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan namaz sonrası açıklamalarda bulundu. Gazze'de yaşananlara değinen Erdoğan, "Filistin’de yaşananları görüyoruz, biliyoruz ve Siyonist İsrail’i rabbim Kahhar ismi şerifi uğruna kahru perişan eylesin" dedi.

Haber Merkezi
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Erdoğan bayram namazı sonrası konuştu: Rabbim onları kahru perişan eylesin
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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu.

Çamlıca Camii'nde Gazze'deki saldırılar hakkında konuşan Erdoğan, "Filistin’de yaşananları görüyoruz, biliyoruz ve Siyonist İsrail’i rabbim Kahhar ismi şerifi uğruna kahrı perişan eylesin" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Rabbim tüm Müslümanların birliğine beraberliğe inşallah vesile eylesin. Bu birlikten beraberlikten bizleri ayırmasın. Ramazan Bayramı'nı içinde bin aydan daha hayırlı olan Leyle-i Kadr'i hep beraber yaşadık ve bu yıl da yine muhteşem muazzam bir Ramazan-ı Şerif'i yaşadık. Bu ramazan aylarını yaşamayı nasip eylesin. Bizi birbirimizden ayırmasın.

Tabi bütün bunlarla beraber Filistin'de yaşananları görüyoruz, biliyoruz ve Siyonist İsrail'i rabbim Kahhar ismi şerifi uğruna kahru perişan eylesin. Hep birlikte inşallah oradaki yaşananları görerek kendi içimizde bir olalım iri olalım diri olalım kardeş olalım. Rabbim bu birliğimizi daim eylesin. Tekrar bayramınızı tebrik ediyorum."

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