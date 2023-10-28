Erdoğan: İsrail'i savaş suçlusu ilan edeceğiz

AK Parti İl Başkanlığı tarafından Atatürk Havalimanı'nda "Büyük Filistin Mitingi" gerçekleştirildi.

On binlerce kişinin katıldığı mitingde, dünyaca ünlü sanatçılar Yusuf İslam, Maher Zain ve Ömer Karaoğlu sahne aldı.

Mitinge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katıldı.

Ayrıca, farklı ülkelerden devlet adamları, hükümet temsilcileri ve siyasi parti liderleri ile sanatçılar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, medya, sanat, spor, kültür ve iş dünyasından isimler miting de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinge gelenlere seslendi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Yarın Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılının coşkusunu, bugün Gazze için yüreklerimizin yangınını cümle aleme haykıracağız.

- Ufkumuzun uzandığı her yerde kalplerini ve gözlerini bize çevirmiş kardeşlerimizin dertleriyle dertlendiğimiz gibi Gazze için de kıyamdayız.

- Maalesef ülkemin siyasileri içerisinde Hamas'ı Netanyahu'ya bırakan talihsizler var, Netanyahu nasıl teröristse Hamas da teröristmiş, yazıklar olsun.

- Kırım'dan Karabağ'a, Bosna'dan Kerkük'e, Filistin'den Türkistan'a, Afganistan'dan Çeçenistan'a pek çok coğrafya için biz gözyaşı döktük.

- Bugün birileri Gazze'yi uzakta, çok uzakta bizimle hiç alakası olmayan bir yer gibi görüyor. Hatta bunu ne yazık ki açıkça söylüyor.

- Biz burada sadece Gazze'de yaşanan katliamı telin etmekle kalmıyoruz, onunla birlikte kendi istiklalimizin ve istikbalimizin de müdafaasını yapıyoruz.

- Hamas terör örgütü değildir dedim ya bundan İsrail çok rahatsız oldu, bunu söyleyeceğinizi biliyorduk, bunu bildiğimiz için de açık, net olarak ifade ettik.

- Batı sana borçlu ama Türkiye'nin sana borcu yok. Onun için bu kadar rahat konuşuyoruz. Türkiye sana borçlu olmadığı için Erdoğan böyle konuşuyor.

- İsrailli yöneticilerin en üst seviyede dile getirdiği kavramların altını kazıyın, hepsinin içinden ülkemiz topraklarını da kapsayan ihanet haritası çıkar.

- 1947'de Gazze, Filistin neydi, bugün ne? İsrail sen buralara nasıl geldin? Nasıl girdin? Sen bir işgalcisin, sen bir örgütsün.

- Dün Ukrayna-Rusya savaşında katledilen siviller için timsah göz yaşları dökenler, bugün binlerce masum çocuğun ölümünü sessizce seyrediyor.

- Herkes biliyor ki İsrail bölgede sadece, günü geldiğinde feda edilecek bir piyondur.

- Ey Batı size sesleniyorum. Yeniden bir hilal-haçlı mücadelesi mi estirmek istiyorsunuz? Eğer böyle bir gayretin içerisindeyseniz biliniz ki bu millet ölmedi.

- Batı dünyası Gazze'deki çocuk, kadın, masum katliamını meşrulaştırmak için siyasetçisinden medyasına seferber oldu, İsrail açıkça savaş suçu işliyor.

- Gazze'deki katliamın en büyük sorumlusu işte bu Batı'dır. Gazze'de yaşanan katliam topyekün Batı'nın eseridir.

- Bunlar öldürmeyi iyi bilenler. Yahudileri gaz odalarında topluca yok ediyor, atom bombasıyla içindeki insanlarla şehirleri haritadan siliyorlardı.

- İsrail biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz, bunun hazırlığı içerisindeyiz ve savaş suçlusu olarak İsrail'i dünyaya tanıtacağız.

- Bölgede oynanan oyunun asıl sahipleri İsrail yönetiminin şımarıklıklarına kol kanat gerenlerdir. Çünkü İsrail onlara rağmen adım atamaz.

- Ne kadar çocuk, kadın, yaşlı ölmesi lazım ki siz ateşkesi ilan edin. Batı'nın günah defteri bir kez daha oyunu fersah fersah aşmıştır.

- Ey dünya! Bütün bu gerçekleri görüyorsunuz, BM Genel Sekreteri haykırıyor, ama duymuyorsunuz, sağır oldunuz, kör oldunuz.

- Gazze'de savunma değil açık, alçak bir katliam yürütülmektedir.Gazze halkını açlıkla, susuzlukla sağlık hizmetlerini çökerterek topluca yok etme peşindeler.

- İnşallah zalimlerin Filistin halkının hayatından defolup gidecekleri günleri de göreceğiz. Zalimin zulmünün sonsuza kadar sürdüğü baki değildir.

- Boyunuzu da, çapınızı da, yüreğinizi de aşan zırvalarla, tavırlarla, sözlerle Türk milletinin merhamet duygularını törpülemeyin.

- İsrail'in insan öldürme noktasında en ufak bir derdi yok. Açık ve net 'Biz öldürmeyi iyi biliriz' diyorlar ama bunun bedelini ağır ödeyeceksiniz.