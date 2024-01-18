Erdoğan İzmir ve Ankara'yı duyurdu: İşte AK Parti'nin tüm Türkiye'deki belediye başkan adayları...
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere 2,5 ay kala siyasi partiler de aday belirleme süreçlerini hızlandırdı. 7 Ocak’ta İstanbul adayı olarak Murat Kurum’u açıklayan AK Parti bugün, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 17’si büyükşehir 48 ilin belediye başkan adaylarını belirledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti'nin yerel seçimlerde göstereceği adaylar açıklanmış oldu.
Yerel seçimler için Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) belirlediği seçim takvimi 1 Ocak’tan itibaren işlemeye başladı. Siyasi Partiler de arka arkaya adaylarını art arda açıklıyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, partisinin seçim beyannamesini ise 30 Ocak’ta düzenlenecek toplantıyla kamuoyuna açıklaması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ocak’ta partisinin 11'i büyükşehir olmak üzere toplam 26 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adayının Murat Kurum olduğunu duyurdu.
Erdoğan bugün de ikinci aday tanıtım toplantısında Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 17 büyükşehir ve 31 ilin belediye başkan adayını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasına göre, Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok oldu. AK Parti'nin İzmir için Hamza Dağ'ı aday olarak gösterildi. AK Parti kalan 7 ilde de MHP’nin adaylarını destekleyecek.
İşte AK Parti’nin yerel seçimler için aday gösterdiği belediye başkan adayları…
Adana: Fatih Mehmet Kocaispir
Ankara: Turgut Altınok
Antalya: Hakan Tütüncü
Diyarbakır: Mehmet Halis Bilden
Gaziantep: Fatma Şahin
Hatay: Mehmet Öntürk
İzmir: Hamza Dağ
Kahramanmaraş: Fırat Görgel
Kayseri: Memduh Büyükkılıç
Konya: Uğur İbrahim Altay
Malatya: Sami Er Mardin: Abdullah Erin
Sakarya: Yusuf Alemdar
Şanlıurfa: Zeynel Abidin Beyazgül
Tekirdağ: Cüneyt Yüksel
Trabzon: Ahmet Metin Genç
Van: Abdulahat Arvas
Adıyaman: Ziya Polat
Afyonkarahisar: Hüseyin Ceylan Uluçay
Ağrı: Mehmet Salih Aydın
Aksaray: Evren Dinçer
Amasya: Mehmet Uyanık
Ardahan: Yunus Baydar
Batman: Adil Sebati Ceylan
Bayburt: Mete Memiş
Bilecik: Mustafa Yaman
Bolu: Muhammed Emin Demirkol
Burdur: Mehmet Şimşek
Çorum: Halil İbrahim Aşgın
Gümüşhane: Ercan Çimen
Hakkâri: İsmet Ölmez
Iğdır: Ülkü Öcal
Karabük: Özkan Çetinkaya
Karaman: Mevlüt Akkgün
Kırıkkale: Mehmet Saygılı
Kırşehir: Osman Arslan
Kilis: Reşit Polat
Kütahya: Kamil Saraçoğlu
Muş: Feyat Asya
Nevşehir: Mehmet Savran
Niğde: Emrah Özdemir
Siirt: Ekrem Olğaç
Sivas: Hilmi Bilgin
Şırnak: Mehmet Yarka
Tunceli: Erkan Eroğlu
Uşak: Mehmet Çakın
Yozgat: Celal Köse
Zonguldak: Ömer Selim Alan
Artvin: Mehmet Kocatepe
Aydın: Mustafa Savaş
Balıkesir: Yücel Yılmaz
Bingöl: Erdal Arıkan
Bitlis: Nesrullah Tanğlay
Bursa: Alinur Aktaş
Çanakkale: Jülide İskenderoğlu
Çankırı: Hüseyin Filiz
Denizli: Osman Zolan
Düzce: Faruk Özlü
Edirne: Belgin İba
Elazığ: Şahin Şerifoğulları
Erzurum: Mehmet Sekmen
Eskişehir: Nebi Hatipoğlu
Giresun: Aytekin Şenlikoğlu
Isparta: Şükrü Başdeğirmen
İstanbul: Murat Kurum
Kastamonu: Tahsin Babaş
Kocaeli: Tahir Büyükakın
Muğla: Aydın Ayaydın
Ordu: Mehmet Hilmi Güler
Rize: Rahmi Metin
Samsun: Halit Doğan
Sinop: Yakup Üçüncüoğlu
Tokat: Eyüp Eroğlu
Yalova: Mustafa Tutuk