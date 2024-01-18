Erdoğan İzmir ve Ankara'yı duyurdu: İşte AK Parti'nin tüm Türkiye'deki belediye başkan adayları...

Yerel seçimler için Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) belirlediği seçim takvimi 1 Ocak’tan itibaren işlemeye başladı. Siyasi Partiler de arka arkaya adaylarını art arda açıklıyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, partisinin seçim beyannamesini ise 30 Ocak’ta düzenlenecek toplantıyla kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ocak’ta partisinin 11'i büyükşehir olmak üzere toplam 26 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adayının Murat Kurum olduğunu duyurdu.

Erdoğan bugün de ikinci aday tanıtım toplantısında Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 17 büyükşehir ve 31 ilin belediye başkan adayını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasına göre, Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok oldu. AK Parti'nin İzmir için Hamza Dağ'ı aday olarak gösterildi. AK Parti kalan 7 ilde de MHP’nin adaylarını destekleyecek.

İşte AK Parti’nin yerel seçimler için aday gösterdiği belediye başkan adayları…

Adana: Fatih Mehmet Kocaispir

Ankara: Turgut Altınok

Antalya: Hakan Tütüncü

Diyarbakır: Mehmet Halis Bilden

Gaziantep: Fatma Şahin

Hatay: Mehmet Öntürk

İzmir: Hamza Dağ

Kahramanmaraş: Fırat Görgel

Kayseri: Memduh Büyükkılıç

Konya: Uğur İbrahim Altay

Malatya: Sami Er Mardin: Abdullah Erin

Sakarya: Yusuf Alemdar

Şanlıurfa: Zeynel Abidin Beyazgül

Tekirdağ: Cüneyt Yüksel

Trabzon: Ahmet Metin Genç

Van: Abdulahat Arvas

Adıyaman: Ziya Polat

Afyonkarahisar: Hüseyin Ceylan Uluçay

Ağrı: Mehmet Salih Aydın

Aksaray: Evren Dinçer

Amasya: Mehmet Uyanık

Ardahan: Yunus Baydar

Batman: Adil Sebati Ceylan

Bayburt: Mete Memiş

Bilecik: Mustafa Yaman

Bolu: Muhammed Emin Demirkol

Burdur: Mehmet Şimşek

Çorum: Halil İbrahim Aşgın

Gümüşhane: Ercan Çimen

Hakkâri: İsmet Ölmez

Iğdır: Ülkü Öcal

Karabük: Özkan Çetinkaya

Karaman: Mevlüt Akkgün

Kırıkkale: Mehmet Saygılı

Kırşehir: Osman Arslan

Kilis: Reşit Polat

Kütahya: Kamil Saraçoğlu

Muş: Feyat Asya

Nevşehir: Mehmet Savran

Niğde: Emrah Özdemir

Siirt: Ekrem Olğaç

Sivas: Hilmi Bilgin

Şırnak: Mehmet Yarka

Tunceli: Erkan Eroğlu

Uşak: Mehmet Çakın

Yozgat: Celal Köse

Zonguldak: Ömer Selim Alan

Artvin: Mehmet Kocatepe

Aydın: Mustafa Savaş

Balıkesir: Yücel Yılmaz

Bingöl: Erdal Arıkan

Bitlis: Nesrullah Tanğlay

Bursa: Alinur Aktaş

Çanakkale: Jülide İskenderoğlu

Çankırı: Hüseyin Filiz

Denizli: Osman Zolan

Düzce: Faruk Özlü

Edirne: Belgin İba

Elazığ: Şahin Şerifoğulları

Erzurum: Mehmet Sekmen

Eskişehir: Nebi Hatipoğlu

Giresun: Aytekin Şenlikoğlu

Isparta: Şükrü Başdeğirmen

İstanbul: Murat Kurum

Kastamonu: Tahsin Babaş

Kocaeli: Tahir Büyükakın

Muğla: Aydın Ayaydın

Ordu: Mehmet Hilmi Güler

Rize: Rahmi Metin

Samsun: Halit Doğan

Sinop: Yakup Üçüncüoğlu

Tokat: Eyüp Eroğlu

Yalova: Mustafa Tutuk