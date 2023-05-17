Erdoğan: Tahıl koridoru anlaşması 2 ay daha uzatıldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen toplantıda, partisinin il başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve milletvekili adaylarına canlı bağlantıyla hitap etti.

Erdoğan, 28 Mayıs'taki cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili, "Bu meseleyi bitirene kadar en küçük rehavete, boşluğa meydan vermeden aynı azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz." sözlerini sarf etti.

Konuşmasında muhalefete de yüklenen Erdoğan, "Anlaşılan o ki CHP, seçime beraber gittiği ortakları üzerinden Türk siyaset tarihinin en büyük yankesiciliğine veya onların çok sevdiği bir ifadeyle söyleyeyim, tarihin en büyük hortumlamasına maruz kalmıştır. Bizzat masadaki arkadaşları tarafından sazan sarmalına alınan Kılıçdaroğlu, fena halde çarpılmıştır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması hakkında, "Tüm dünyaya müjde vermek istiyorum. Tahıl Koridoru anlaşmasının 2 ay uzatılmasına karar verildi." dedi.