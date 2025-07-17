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Erdoğan duyurdu: Memurlara doğum izni düzenlemesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memurlar için doğum ve evlat edinme sonrası haftalık 20 saat yarı zamanlı çalışma hakkını içeren yeni bir düzenlemeyi duyurdu.

Haber Merkezi
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Erdoğan duyurdu: Memurlara doğum izni düzenlemesi!
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. 

Erdoğan açıklamasında memurlara doğum izni düzenlemesi getirdiklerini söyleyerek "Bugünkü kabine toplantısında aile yılı kapsamında aile kurumunu destekleyici adımlar atıyoruz. Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma planını çıkarıyoruz. Haftalık 20 saatlik çalışma esasına dayalı bu planda aile içi bağların güçlendirilmesi sağlanacak. Kadın ve erkek memurlara tanınan doğum veya evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını hayata geçiriyoruz. Memurlar doğumdan itibaren çocuk ilköğretim çağına başlayana kadar yarı zamanlı çalışabilecek." dedi.

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