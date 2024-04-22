Erdoğan'dan Irak'la 'yeni bir dönüm noktası' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Ziyaretimin ve az önce imzalanan anlaşmaların Türkiye-Irak münasebetlerinde yeni bir dönüm noktasını teşkil edeceğine inanıyorum.

- Irak önde gelen ticaret ortaklarımızdan biridir. Ticaret hacmimizi daha üst düzeylere çıkarmaya çalışıyoruz.

- Sayın Başbakanla birlikte altına imza attığımız ortak iş birliği için stratejik çerçeve anlaşması, sağlam bir yol haritasını teşkil ediyor.

- Güvenlik ve terörle mücadelede iş birliği en önemli gündem maddelerimizden birini oluşturdu.

- PKK'nın Irak'ta yasaklı örgüt ilan edilmesini memnuniyetle karşıladık.

- Irak topraklarından Türkiye'yi hedef alan terör örgütü PKK'ya ve uzantılarına karşı alabileceğimiz müşterek adımları istişare ettik.

- Mevkidaşlarımla İsrail'in Filistin'de uyguladığı zulmün bölgemize etkilerini ele aldık atabileceğimiz müşterek adımlar hakkında istişarede bulunduk.

- (İran-İsrail gerilimi) İlgili tüm taraflara, gerilimi tırmandırıcı adımlardan kaçınmaları telkinimi tekrar hatırlatmak istiyorum.

Sudani: Güvenlik iş birliğinde mutabık kaldık

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani de, "Türkiye ve Irak'ın istikrarını sağlayacak güvenlik iş birliğinde mutabık kaldık." dedi.

"Irak topraklarından başka bir ülkeye saldırı düzenlenmesine izin veremeyiz." diyen Sudani, "Irak ve Türkiye'nin güvenliği bölünmez bir bütündür." ifadesini kullandı.