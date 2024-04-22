Almanya Cumhurbaşkanı, İmamoğlu ile görüştü

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, üç gün sürecek Türkiye ziyaretinin ilk durağı olan İstanbul'a geldi.

Steinmeier, İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldıktan sonra 63 yıl önce Almanya'ya iş gücü göçünün başladığı nokta olan Fatih'teki Sirkeci Tren Garı'na geldi.

Burada, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP TBMM Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın tarafından kapıda karşılanan ve kırmızı halıda yürüyen Steinmeier, karşılama sonrasında basın mensuplarına ziyaret anısına poz verdi.

Basına kapalı gerçekleşti

Steinmeier ve Almanya Federal Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Johannes Regenbrecht, İmamoğlu ile tarihi Orient Express Lokantası'nda basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından Steinmeier ve İmamoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül ile Demiryolu Müzesi'ni ziyaret etti.

Müzeyi, tarihçi İlber Ortaylı'nın anlatımıyla gezen heyet, "Almanya'ya Türk İşçilerin Göçü" temalı sergi ile Türk kadın işçiler ve onların müziklerini konu alan "Gurbette Hasret" sergisini de ziyaret etti.