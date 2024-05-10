Beştepe'deki Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin Beştepe'deki sürpriz görüşme sona erdi. İki liderin görüşmesi 1 saat sürdü.
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Bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.45'te başladı ve yaklaşık 1 saat sürdü.
Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi 29 Nisan'da konutunda ziyaret etmişti. Yerel seçim sonrası ilk kez yüz yüze görüşen liderler, başta yeni anayasa çalışmaları olmak üzere gündemdeki konuları ele aldı.