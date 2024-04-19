Erdoğan'dan İran-İsrail gerilimiyle ilgili açıklama: İki taraf farklı şeyler söylüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii'ndeki cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, İran-İsrail gerilimi hakkında, "İsrail farklı şeyler söylüyor, İran aynı şekilde farkı görüşler ortaya atıyor. Konuyla ilgili akla ziyan olmayan bir açıklama da yok." dedi.

Erdoğan, Filistin'in BM'ye tam üyeliğinin veto edilmesiyle ilgili, "BMGK'de ABD'nin son yapılan açıklamalarda İsrail'in yanında yer aldığını görüyoruz." açıklaması yaptı.

Erdoğan, "Herkes Filistin'in yanında yer alırken, Amerika ne yazık ki İsrail'in yanında yer almak suretiyle duruşunu ortaya koydu." ifadelerini kullandı.