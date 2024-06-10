Erdoğan'dan sigaraya karşı kanun talimatı: İngiltere modeli geliyor

Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirilen ve çeşitli ülkelerden gençlerin katıldığı programda sigaraya karşı önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya tütünsüz günü etkinliklerinin tütün zararlarına ilişkin farkındalığın artmasına katkı sağlamasını diliyorum. Bunun için de tabii özellikle Tuğba kardeşime çok teşekkür ediyorum. Bu konuda verdiği mücadele için. Milyarlarca dolarlık hacmiyle sigara endüstrisinin çocuklarımız başta olmak üzere toplumumuzun tüm kesimlerini hedef aldığını görüyoruz." dedi.

"Tütün endüstrisi büyümeye devam ediyor"

Tütün şirketlerinin insanları zehirleyerek her yıl kazançlarına kazanç kattıklarını belirten Erdoğan, "Tütün endüstrisi yeni ürünlerle ve kanuni boşluklardan da faydalanarak insanların hayatı pahasına, kazancına kazanç eklemektedir. Sigaranın bütün bu zararlarına rağmen tütün endüstrisi büyümeye, her yıl yedi yüz milyar dolar kazanç sağlamaya devam ediyor." diye konuştu.

"Türkiye'de her yıl 85 bin insan hayatını kaybediyor"

Türkiye'de her yıl 85 bin insanın bu sebebe bağlı olarak hayatını kaybettiğini belirten Erdoğan, "Aslında rakamlar sorunun vardığı ürkütücü boyutları ortaya koyuyor. Dünyada her gün 20 bin kişi sigaradan kaynaklanan hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor." diye konuştu.

Sigaraya karşı hem kendisi hem de hükümet olarak yıllarca mücadele ettiklerini söyleyen Erdoğan "Varsa sigara paketlerine el koyduk. Onlardan bırakacaklarına dair söz aldık, üzerine ismini, tarihi ve bunları da Cumhurbaşkanlığı makamında özel olarak adeta orada onlara özel makamlar ayırdık. Oralarda teşhir ediyoruz. Düzenlediğimiz çeşitli etkinliklerle. Gençlerimizi sigara bağımlılığına karşı bilinçlendirmeye özen gösterdik.Kapalı mekanlarda sigara içme yasağından para cezalarının arttırılmasına ve yüksek vergi uygulamasına kadar çok önemli adımlar attık. Sağlık uyarılarının sigara paketleri üzerinde daha görünür ve etkili şekilde yer almasını sağladık. Elektronik sigarayla da bizim ülkemize değişik kanallarla girmenin mücadelesini çok veriyorlar. Ve kaçak yollardan da maalesef sızmalar oluyor. Ama bizim şu anda gümrükler bu konuda iyi bir mücadele veriyorlar." dedi.

Sigaraya karşı yeni kanun sinyali

İspanya'dan gelen Stella isimli öğrenci, ülkesinde tütün mamullerinin kullanımına ilişkin çıkarılan yasadan bahsetti. İspanya'da, tütün şirketlerinin sigara izmaritlerinin temizlenmesi için aktif sorumluluk almalarını zorunlu kılan çevre düzenlemeleri getirildiğini belirtti. Stella, "Bu düzenlemeler, izmaritlerin toplanmasını ve atık olarak uygun şekilde işlenebilecekleri tesislere taşınmasını da kapsıyor. Hepimiz için sürdürülebilirlik ve sorumluluğu teşvik eden bu tür girişimleri desteklemenin zamanı geldi" dedi.

Erdoğan, İspanyol gencin sözlerinin ardından, "Çok teşekkür ediyorum. İspanya'da Sayın (Başbakan Pedro) Sanchez'den de bu kanun metnini isteyeceğim." ifadesini kullandı.

"İngiliz modelini çalışın" talimatı

Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye gelen 15 yaşındaki bir öğrenci de ülkesinde yakın zamanda yürürlüğe giren yasadan bahsetti.

2009 yılı ve sonrasında doğan kişilerin yasal olarak sigara veya elektronik sigaraya ulaşmasını yasaklayan bir yasa olduğunu belirten öğrenci, "(Yasa) Birleşik Krallık Avam Kamarası tarafından onaylandı. Bu, yasa dışı olacağı için tütün temelli hastalıkların büyük ölçüde azalacağı anlamına geliyor. Bu daha sağlıklı bir topluma yol açabilir ve fonların tütün temelli hastalıklar yerine diğer hastalıklara yönlendirilmesine yardımcı olabilir." diye konuştu.

Tasarının kabul edilmesinin, pasif içicilik riskini ve tütün temelli kirliliği önemli ölçüde azaltacak olmasının önemine vurgu yapan öğrenci, "Ülkedeki insanların sağlığını iyileştirecek ve küresel olarak sigara tomurcuklarından kaynaklı kirliliği ve çöpü azaltacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekirse yasa ile ilgili Birleşik Krallık'la iletişim kurulabileceğini belirtti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut da yasanın buraya da adapte edilebileceğini belirterek, "2009 yılında doğan çocuklar, artık sigarayı alamayacak ya da herhangi bir tütün ürününü alamayacak. Çok güzel bir kanun, çocukları korumak adına. Biz bunu çalışalım inşallah." diye konuştu.

Bunun üzerine Erdoğan, "Evet, çalışalım" dedi.

Sigara fabrikaları kapatılacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda 9 yaşındaki Nilay Akman adlı ilkokul 3. sınıf öğrencisinin "Keşke dünyada hiç sigara olmasaydı. Sigara fabrikalarını kaldırabilir miyiz?" sözlerine "Olabilir" diyerek cevap verdi