  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 25 ilde dolandırıcılık operasyonu: 41 kişi tutuklandı
Takip Et

25 ilde dolandırıcılık operasyonu: 41 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa merkezli 25 ilde, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 116 vatandaşı dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 84 şüpheliden 41'inin tutuklandığını bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
25 ilde dolandırıcılık operasyonu: 41 kişi tutuklandı
Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şanlıurfa ve Akçakale Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce çalışma yapıldığını belirtti.

Şanlıurfa merkezli Hatay, Balıkesir, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Bursa, Bilecik, Çanakkale, İzmir, Isparta, Manisa, Mersin, Adana, Batman, Diyarbakır, Hakkari, Van, Ankara, Kırıkkale, Elazığ, Erzurum, Mardin ve Gaziantep'te, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 116 vatandaşı dolandırdıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendiğini aktaran Yerlikaya, gözaltına alınan 84 şüpheliden 41'inin tutuklandığını, 43'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini kaydetti.

Operasyonu koordine eden Şanlıurfa ve Akçakale Cumhuriyet Başsavcılıkları ile görev alan polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Güvenlik güçlerimizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye beşik gibi... Ege Denizi ve İstanbul'un ardından Antalya da sallandıTürkiye beşik gibi... Ege Denizi ve İstanbul'un ardından Antalya da sallandıGündem
Akaryakıta çifte zam geliyor: İşte 13 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta çifte zam geliyor: İşte 13 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
İstanbul'da metrobüs kazası | Tutuklanan sürücünün ifadesine ulaşıldıİstanbul'da metrobüs kazası | Tutuklanan sürücünün ifadesine ulaşıldıGündem
Meteoroloji il il açıkladı: Doğu ve güneyde sıcaklıklar azalıyor, sağanak yağış geliyorMeteoroloji il il açıkladı: Doğu ve güneyde sıcaklıklar azalıyor, sağanak yağış geliyorGündem

 

Gündem
Birleşmiş Milletler'den, terör örgütü PKK'nın fesih kararına ilişkin ilk değerlendirme
Birleşmiş Milletler'den, terör örgütü PKK'nın fesih kararına ilişkin ilk değerlendirme
Silah bırakan PKK’lılar için strateji: 300 terörist Türkiye’ye giremeyecek
Silah bırakan PKK’lılar için strateji: 300 terörist Türkiye’ye giremeyecek
DEM Parti MYK’sı fesih sürecini ele aldı: İmralı’yı ziyaret edenlere yasal güvence talep edilecek, siyasi partiler ziyaret edilecek
DEM Parti MYK’sı fesih sürecini ele aldı: İmralı’yı ziyaret edenlere yasal güvence talep edilecek
Sur cinayeti davasında kritik karar! Ayşenur Halil'in ailesi harekete geçti
Sur cinayeti davasında kritik karar! Ayşenur Halil'in ailesi harekete geçti
İstanbul’da "Huzur İstanbul" uygulaması: 1017 şüpheli yakalandı
İstanbul’da "Huzur İstanbul" uygulaması: 1017 şüpheli yakalandı
Türkiye beşik gibi... Ege Denizi ve İstanbul'un ardından Antalya da sallandı
Türkiye beşik gibi... Ege Denizi ve İstanbul'un ardından Antalya da sallandı