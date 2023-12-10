Erdoğan'ın masasında... 8. yargı paketinde neler var? İşte dikkat çeken değişiklikler
22 farklı kanında 105 maddeyi değiştiren yargı paketi taslağında kritik değişiklikler yer alıyor. Adli para cezaları artırılırken, denetimlik serbestlik kriterlerinde değişikliğe gidiliyor. Öte yandan Tazminat Komisyonu'na yeni görev verilirken, belirli kriterler çerçevesinde sınavsız arabuluculuk devreye alınıyor.
Cumhurbaşkanlığı’na gönderilen 8. yargı paketinin ayrıntıları belli olmaya başladı. 22 farklı kanunda 105 maddeyi değiştiren taslak için çalışmalarda sona doğru geliniyor. Buna göre; bir gün karşılığı adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya, üst sınırı 100 liradan 500 liraya çıkarılacak. Mahkemelerce doğrudan verilen adli para cezalarında kesinlik sınırı 3 bin TL’den 15 bin TL’ye yükseltilecek.
Hürriyet’in haberine göre; 8. yargı paketi taslağında yer alan değişiklikler özetle şöyle:
Denetimli serbestlik kriterleri
* Hükümlü cezasının en az yüzde 40’ında ceza infaz kurumunda kalacak. Yani, 1 ay ceza alan kişi 12 gün ceza infaz kurumunda kalacak. Denetimli serbestlik süresi ise 3 yılı aşamayacak.
* Hakkında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulanan hükümlüler, mahkûm oldukları süreli hapis cezasının dörtte üçünü infaz kurumunda iyi halli olarak geçirmeleri halinde koşullu salıverilmeden yararlanabilecek.
Bekârlık soyadı kullanılabilecek
* Kadınlara erkeğin soyadını alma zorunluluğunu kapsayan madde yeniden düzenleniyor.
* Anneye, baba ile çocuk arasındaki soybağının reddi davasını açma imkânı verilecek.
* Mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip hukukçular sınavsız olarak arabulucu olabilecek.
* Uzlaşma görüşmeleri sırasında tespit edilemeyen veya uzlaşmadan sonra ortaya çıkan zararlara ilişkin tazminat davası açılabilecek.
İtiraz süresi 2 haftaya çıkıyor
* İtiraz, istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru süreleri 7 günden 2 haftaya çıkarılacak.
* Hakaret suçunun sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hali, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak. Ayrıca, şikâyete tabi olan hakaret suçunda şikâyet süresi 1 yılı geçmeyecek.
* Ağır ceza mahkemesinin tazminat istemlerine ilişkin verdiği kararlara karşı istinafa başvuru yapılabilecek. Bölge adliye mahkemesi tarafından bu konuda verilen kararlar kesin olacak.
Tazminat Komisyonu'na yeni görev
* Ağır ceza mahkemesinin tazminat istemlerine ilişkin verdiği kararlara karşı istinafa başvuru yapılabilecek. Bölge adliye mahkemesi tarafından bu konuda verilen kararlar kesin olacak.
* Ceza hukuku kapsamındaki soruşturma ve kovuşturmalar ile özel hukuk ve idare hukukundaki yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddiasıyla yapılacak manevi tazminat talepleri Anayasa Mahkemesi (AYM) yerine, Tazminat Komisyonu’na yapılabilecek.