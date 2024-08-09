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FETÖ operasyonu: Firari savcı İstanbul'da yakalandı

FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari savcı Zafer Yıldız, Bahçelievler’de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Haber Merkezi
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FETÖ operasyonu: Firari savcı İstanbul'da yakalandı
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FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari savcı Zafer Yıldız, İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yıldız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

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