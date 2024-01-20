Gaddar dizisinin Aydan'ı Sümeyye Aydoğan kimdir? Sümeyye Aydoğan hangi projelerde oynadı?

Sümeyye Aydoğan 19 Ocak’ta ilk bölümü yayımlanan Gaddar dizisi ile gündeme geldi. Duy beni, Taçsız Prenses Dönence gibi dizilerden tanınan Sümeyye Aydoğan, kimdir? Hangi projelerde oynadı? İşte detaylar…

Sümeyye Aydoğan kimdir?

2 Nisan 1999 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2020 yılında Aile Hükümeti filmiyle ilk film deneyimini, 2021 yılında Kahraman Babam dizisinde ilk dizi deneyimini sergiledi. Sonrasında Sadakatsiz dizisinde "Ceren" karakterini ve aynı yıl içinde Geçen Yaz filminde "Oya" karakterini canlandırdı. 2022 yılında ise ilk başrolü olan Duy Beni dizisinde "Melisa Gerçek" karakterini canlandırdı. Duy Beni dizisinden sonra ise 2023 yılında FOX'ta yayımlanan Taçsız Prenses dizisinde "Yağmur Elem" karakterini canlandırdı. Sezon finalinde diziden ayrıldı. Aynı yıl, Kanal D'de yayımlanan Dönence dizisinin kadrosuna dahil oldu. Dizi, 14. bölümü ile final yaptı. 2023 yılında 13 bölüm olarak yayımlanan Akif dizisinde ve Magarsus dizisinde "Damla" karakterini canlandırdı. Yakında vizyona girecek olan Hatıran Yeter filminde ise "Leyla" karakterini canlandıracaktır. Şimdi ise 19 Ocak’ta ilk bölümü yayımlanan Gaddar dizisinin Aydan'ı olarak ekranlara geliyor.

Yer aldığı projeler

-Kahraman Babam (2021)

-Sadakatsiz (2021)

-Duy Beni (2022)

-Taçsız Prenses (2023)

-Dönence (2023)

-Gaddar (2024)

-Geçen Yaz (2021)

-Akif (2023)

-Magarsus (2023)

-Aile Hükümeti (2020)

-Hatıran Yeter (2024)