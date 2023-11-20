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Gaziantep'te yük asansöründen düşen 1 kişi öldü

Gaziantep'te bir dairenin tadilatı için kullanılan yük asansörünün düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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Gaziantep'te yük asansöründen düşen 1 kişi öldü
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Şahinbey ilçesi Bülbülzade Mahallesi'ndeki Eylül Apartmanı'nın 5. katında tadilat yapmak için yük asansörüyle çıkan Oktay ile Volkan Arı, asansörün kapağının açılmasıyla aşağı düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Oktay Arı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Volkan Arı ise ambulansla yakındaki bir hastaneye kaldırıldı.