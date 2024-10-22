Halk TV konuğu Canan Dağdeviren kimdir, ne iş yapar? Canan Dağdeviren kaç yaşında?

Halk TV'de hafta içi her gün yayınlanan "İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah" programının bugünkü konuğu bilim insanı Canan Dağdeviren oldu. Çok sayıda izleyici, Canan Dağdeviren'in kim olduğu, yaşı ve nereli olduğu gibi detayları merak etti. Peki, Canan Dağdeviren kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir?

CANAN DAĞDEVİREN KİMDİR?

1985 yılında İstanbul'da doğan Canan Dağdeviren, aslen Sivaslıdır. İlk ve orta eğitimini Kocaeli'de tamamladı. 2007'de Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Sabancı Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği programındaki yüksek lisans eğitimini 2009'da tamamladı ve aynı yıl Fulbright bursu kazanarak UIUC'da Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümünde doktora eğitimine başladı.

Bu süreçte esnek ve katlanabilir, deri üstüne yapıştırılabilir veya giyilebilir elektronik aletler üzerine çalışmalar yaptı. Doktora derecesini Aralık 2014'te aldı. Medikal teknoloji alanında çalışarak pilsiz çalışan giyilebilir bir kalp çipi (PZT MEH) ve cilt kanserini teşhis eden bir cihaz geliştirdi. Forbes'in 30 Yaş Altı Bilim İnsanı listesinde de yer aldı.

BİLİME İLGİSİNDE İKİ ETKEN VAR

Halk TV konuğu Canan Dağdeviren’in bilime olan ilgisinin iki önemli dönüm noktası olduğunu belirtiyor. İlki, babasının ona Marie Curie hakkında hediye ettiği bir kitap, ikincisi ise Erdal İnönü'den şahsen aldığı ‘’Anılar ve Düşünceler’’ adlı eser.

Özellikle Erdal İnönü ile tanışmasının, lisedeki alan seçiminde belirleyici bir rol oynadığını ifade ediyor. Ayrıca, motivasyonunu kaybettiği zamanlarda Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatından ve düşüncelerinden ilham aldığını dile getiriyor.

KAÇ YAŞINDA

Sivaslı olan Canan Dağdeviren İstanbul'da doğdu ve şu an 39 yaşında.