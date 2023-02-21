Haluk Levent deprem paylaşımları için özür diledi
AHBAP Derneği'nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, 20 Şubat'ta yaptığı deprem paylaşımları için özür diledi.
Hatay'da dün akşam saatlerinde 6.4 ve 5.8 olmak üzere iki deprem daha meydana geldi. Depremler sonrası Haluk Levent sosyal medya paylaşımında bulundu. Levent'in bölgeden yaptığı sosyal medya paylaşımları dikkat çekti.
Haluk Levent, bölgeden yaptığı ilk paylaşımında "Çok fena sallandık dostlar! Offff çok bina gitti çok çok" ifadelerini kullandı. Levent daha sonra bu paylaşımlarını özür dileyerek sildi.
Daha sakin yazabilirdim
Levent, attığı tweet'leri sildikten sonra bir özür paylaşımı yayımladı.
Bölgede yaşadığımız ani depremler karşısında hepimiz heyecanla twit atabiliyoruz— Haluk Levent (@haluklevent) February 21, 2023
Dün @AdemMetan ın yaşadığı kabus gibi.Ben de çok binanın yıkıldığına tanığım.Ama daha sakin yazabilirdim.
İnanın o anki reflex başka bir şey.
Kötü niyet olamaz.
Adem gibi ben de sildim twiti