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Haluk Levent deprem paylaşımları için özür diledi

AHBAP Derneği'nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, 20 Şubat'ta yaptığı deprem paylaşımları için özür diledi.

Haber Merkezi
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Hatay'da dün akşam saatlerinde 6.4 ve 5.8 olmak üzere iki deprem daha meydana geldi. Depremler sonrası Haluk Levent sosyal medya paylaşımında bulundu. Levent'in bölgeden yaptığı sosyal medya paylaşımları dikkat çekti. 

Haluk Levent, bölgeden yaptığı ilk paylaşımında "Çok fena sallandık dostlar! Offff çok bina gitti çok çok" ifadelerini kullandı. Levent daha sonra bu paylaşımlarını özür dileyerek sildi.

Daha sakin yazabilirdim

Levent, attığı tweet'leri sildikten sonra bir özür paylaşımı yayımladı.