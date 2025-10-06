  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Hamas ile İsrail arasında dolaylı müzakereler Mısır'da başladı
Takip Et

Hamas ile İsrail arasında dolaylı müzakereler Mısır'da başladı

Mısır'da, Hamas ve İsrail heyetleri arasında esir takasına yönelik detayları görüşmek amacıyla dolaylı müzakerelerin başladığı bildirildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hamas ile İsrail arasında dolaylı müzakereler Mısır'da başladı
Takip Et

Mısır'da yayın yapan "Kahire el-İhbariyye" televizyon kanalının haberinde, Hamas ile İsrail heyetleri arasında "esir takasının yapılması için gerekli koşulların hazırlanması konusunda dolaylı görüşmelerin başladığı" belirtildi.

Müzakerelerin, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda yapıldığı, arabulucuların esir takası konusunda taraflar arasında bir mekanizma kurulması için "yoğun çaba sarf ettiği" kaydedildi.

Hamas heyetine Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye'nin başkanlık ettiği aktarıldı.

 Hamas ve İsrail heyetleri arasındaki müzakereler

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Eylül'de İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'de ateşkesi içeren 20 maddelik bir plan açıklamıştı.

Hamas ve İsrail heyetlerinin dün esir takası ve Gazze'de ateşkes için Mısır'a ulaştığı açıklanmıştı.

Hamas 3 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini belirtmişti.

Trump, "Hamas tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." demişti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için planın ilk aşamasını uygulamaya hazırlandığı bildirilmişti.

Gündem
Bakan Tunç, TBB Başkanı Sağkan ile görüştü
Bakan Tunç, TBB Başkanı Sağkan ile görüştü
MOSSAD'a casusluk yaptığı iddia edilen iki zanlı tutuklandı
MOSSAD'a casusluk yaptığı iddia edilen iki zanlı tutuklandı
Sinan Ateş cinayetinin tutuksuz sanığı avukat Serdar Öktem silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Avukat Serdar Öktem cinayeti: 5 şüpheli yakalandı
Manifest üyelerinin altı aydan bir yıla kadar hapsi isteniyor
Manifest üyeleri hakkında istenen ceza belli oldu
Seçil Erzan hakkında 342 yıla kadar hapis cezası istendi
Seçil Erzan hakkında 342 yıla kadar hapis cezası istendi
Beylikdüzü OSB'de fabrika yangını: İtfaiye ekipleri sevk edildi
Beylikdüzü OSB'de fabrika yangını: İtfaiye ekipleri sevk edildi