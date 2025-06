'Her işi hakkıyla yapmayı babamdan öğrendim'

Benden yalnızca dört yaş büyük olan ODE Yalıtım ile birlikte büyüdüm. Henüz anaokulu çağındayken annemin elini tutup gittiğim yer, benim için bir ofisten çok daha fazlasıydı. ODE’nin koridorlarında koştururken, annemin ve babamın masalarındaki evrakları karıştırırken, çalan telefonların arasında kaybolurken yıllar geçti. ODE’nin her odası, her sesi, her detayı çocukluğumun bir parçasıydı. Babam ise sadece o ofisin yöneticisi değil, benim kahramanım, rol modelimdi.

O yaşlarda iş dünyasının ne anlama geldiğini bilmesem de babamın hayata bakışını, mücadelesini, ciddiyetini, insanlara olan yaklaşımını, vizyonunu izlemek bana her zaman büyüleyici gelirdi. Belki de içimdeki bu merak, bu dünya ile kurduğum bağ, o günlerin sessiz ama etkileyici tanıklığında şekillendi. Bugün geriye dönüp baktığımda, babamla sadece bir baba-oğul ilişkisi değil, aynı zamanda bir değerler bütünü, ortak bir hayal ve büyük bir yolculuğu paylaştığımızı fark ediyorum. Bu da ilişkimizi baba- oğul ilişkisinin ötesine taşıyor ve birbirimizin yol arkadaşı olmamızı sağlıyor.

Babam, benim ve ODE’nin en büyük şansı oldu her zaman. Yeniliğe açık duruşu, okuma öğrenme ve araştırma konusundaki iştahı, öğrendiklerini paylaşmaktan aldığı keyif… Tüm bunlar onu yalnızca iyi bir yönetici değil, aynı zamanda ilham veren bir lider yaptı. Pandemi gibi zor dönemlerde bile, değişime karşı gösterdiği hızlı uyum ve kararlılığıyla şirketimizi güvenle geleceğe taşıdı. Bizlere sadece ne yapmamız gerektiğini değil, nasıl düşünmemiz gerektiğini de öğretti.

Ancak babamı özel kılan tek şey iş dünyasındaki başarıları değil. Onun sivil topluma olan derin bağlılığı ve sorumluluk duygusu da bana her zaman örnek oldu. 30 yılı aşkın süredir sivil toplum kuruluşlarında gönülden verdiği emek, bu ülkeye karşı duyduğu borcun bir ifadesiydi belki de. Böyle bir babanın oğlu olmak sadece bir gurur ve ayrıcalık değil, aynı zamanda bir sorumluluk. Bu yüzden ben de elimden geldiğince, toplum için üretmeye, katkı sunmaya zaman ayırmaya çalışıyorum. Çünkü biliyorum ki babamın bize gösterdiği gibi, gerçek başarı ancak başkalarının hayatına dokunabildiğinde anlam kazanıyor.

ODE Yalıtım’da aile olmak

ODE Yalıtım’da aile olmak, yalnızca aynı soyadını taşımakla ilgili değil. Babamın bizlere öğrettiği en kıymetli şey, hangi işi yaparsak yapalım, onu hakkıyla ve en iyi şekilde yapmamız gerektiğiydi. Bu anlayış, çocukluktan itibaren bende yer etti; iş ahlakı, sorumluluk bilinci ve disiplinle büyüdüm. Babamla aramızda çok güçlü, derin bir güven ilişkisi bulunuyor. Şirketin geleceğine dair her stratejik kararda onun fikrini alabilmek, deneyiminden faydalanabilmek bizim için büyük bir şans. Ama bir yandan da bize alan tanıyan, kendi kararlarımızı almamız için cesaret veren bir liderdir o. Kontrol etmek yerine güvenmeyi tercih eder. Bu da onun liderliğinin en güzel yansımasıdır. Ayrıca bizi şaşırtan ve etkileyen bir takip sistemi vardır. Odasında bir konu konuştuktan sonra biz daha masamıza dönmeden o konu ile ilgili e-posta bize gelmiş olur. Bizimle konuştuğu konuları belli periyotlarla takip eder ve konular sonuçlanınca gündeminden çıkartır.

Bugün ODE yalnızca paydaşlarına değer yaratan başarılı bir şirket değil, aynı zamanda sağlam bir kültürün, güçlü değerlerin ve sürdürülebilir bir vizyonun taşıyıcısıysa, bu büyük ölçüde babamın bize miras bıraktığı bakış açısının eseridir. O, bize sadece işi değil, işin ruhunu, emeğe duyulan saygıyı, uzun vadeli düşünmeyi, kısa vadeli çıkarlar için uzun vadeli ilişkileri harcamamayı ve her şeyden önemlisi insan olmayı öğretti.

İş hayatında bana öğrettikleriyle yolumu aydınlatan babam, özel hayatımda da en büyük ilham kaynağım oldu. Onunla kurduğumuz ilişki, sadece bir baba-oğul bağı değil; sevgiye, güvene ve karşılıklı saygıya dayanan güçlü bir yol arkadaşlığı.

Başarıyı da zorlukları da samimiyetle paylaşabildim

Babam Orhan Turan’a, bana kattığı her şey için minnettarım. Beni yönlendirmeye çalışmadan, sadece dinleyerek düşünmem ve kendi kararlarımı vermem için alan açtı. Başarıyı da zorlukları da onunla paylaşmak doğal, sağlam bir bağın sonucu oldu.

Başarımızda O'nun bize olan inancı var

Arkamda onun sevgisini, emeğini ve bana duyduğu inancı hissetmek bana her zaman güç veriyor. Bugün neyi başarıyorsak, altında onun azmi, sevgisi, tutkusu, emeği, fedakarlığı ve bize olan inancı var.

Babamın ve tüm babaların babalar günü kutlu olsun.