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İBB'ye yönelik soruşturmada Elif Güven gözaltına alındı: Gözaltı sayısı 91'e yükseldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB şirketlerinden Medya AŞ Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven gözaltına alındı. Böylece yolsuzluk ve terör soruşturmalarındaki gözaltı sayısı 91'e yükseldi.

Haber Merkezi
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İBB'ye yönelik soruşturmada Elif Güven gözaltına alındı: Gözaltı sayısı 91'e yükseldi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda Güven, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurda giriş yapmak üzereyken gözaltına alındı.

Güven, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.

Böylece yolsuzluk ve terör soruşturmalarındaki gözaltı sayısı 91'e yükseldi.

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