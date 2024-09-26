İddia: Şimşek düğün görüntülerinden rahatsız oldu, inceleme başlatılmasını istedi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın’ın düğününe denetlemekle sorumlu olduğu banka genel müdürlerini davet edip yüklü miktarda düğün hediyesi kabul ettiği iddiası rahatsızlık yarattı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ABD dönüşünde ayağının tozuyla konu hakkında incele başlatılması talimatı vererek “gereğinin yapılacağını” söylediği öne sürüldü.
Gazeteci Murat Yetkin, bugün yetkinreport.com'daki yazısında BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın'ın düğününe ilişkin yeni bir gelişmeyi aktardı.
Yetkin'in bakanlık yetkililerinden aktardığına göre Bakan Mehmet Şimşek, BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın’ın düğününde yaşananlarla ilgili ABD’de üst düzey yatırımcılarla yaptığı toplantıların ardından Türkiye’ye dönüşünde ayrıntılı bilgi sahibi oldu.
Şimşek'ten inceleme talimatı
Durumdan rahatsızlığını gizlemeyen Şimşek, iddiaya göre hemen Aydın ve düğün daveti üzerine inceleme başlatılması talimatı vererek “Gereği neyse yapılacak” dedi.
Şimşek’in talimatı üzerine, yasaya göre Kamu Etik Kurulu’nun devreye girmesi bekleniyor.
Kamu Etik Kurulu’nun başında önceki Danıştay Başkanı Zerrin Güngör bulunuyor.
Yüklü miktarda düğün hediyesi iddiası
BDDK’nın Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın, düğün törenine denetlemekle görevli olduğu bankaların genel müdürlerine de davetiye gönderdi. Genel müdürlerin her birinin 150 ila 350 bin lira değerinde “takı taktığı” iddia edildi.
CHP'den tepki
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, BBDK Başkan Yardımcısı Aydın’ın aldığı hediyeleri derhal iade etmesi ve hediye veren banka yöneticilerine de zimmet çıkarılması gerektiğini ileri sürdü.