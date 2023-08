İmamoğlu: Artık kaybetmek yok

Tunceli'de esnaf ve vatandaşlarla buluşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tunceli Meydanı’nda kısa bir konuşma yaptı.

İmamoğlu, Tunceli Meydanı’nda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Elazığ'dan sonra, mümkün olduğu kadar, bu güzel topraklarımızın, bu güzel şehrimizin ilçelerinde, özellikle ibadet merkezlerini ziyaret etmeyi, oradaki maneviyatı hissetmeyi, Alevi vatandaşlarımızın hem bu şehre hem doğaya hem insanlığa hem dünyaya bakışlarını, daha açıkçası merkezinde, odağında, hücrelerine kadar hissetmeyi istedik eşimle birlikte ve buraya geldik. Sabahtan itibaren de buradayız. Sohbetleştik, dertleştik, paylaştık; açıkçası biraz hüzünlendik, biraz geleceğe umutla bakmayı konuştuk. Dedelerle sohbet ettik. Onların dualarını aldık. Buranın maneviyatını yüklenen gelmiş geçmiş erenlerinin istirahatgahlarında dualarımızı yaptık.

Bu şehrin olduğu gibi, bu güzel cennet vatanın 81 ilini ve 86 milyon insanını ayırt etmeksizin, çok seviyoruz. Ve bu sevgi, şöylesine bir sevgi değil: Yani öylesine, sadece bir siyasetle, görüşle vesaire değil. Gerçekten hak ve özgürlüklerin en üst seviyede korunduğu, adaletin bu ülkede var olan her insana gelecekle ilgili büyük umutlar verdiği, burada bulunan o güzel pırlanta gibi evlatlarımız… Şurada en çok çocuklarla sarıldık. O çocuklarla sarıldıktan sonra, Ekrem İmamoğlu'nun hücrelerine yüklenen sorumluluğu size tarif edemem. Diyorum ki; ‘Allah'ım beni onlara mahcup etme.’ O kadar büyük sorumlulukla ayrılıyorum ki. Çünkü, tamam yetişkinler olarak bizler konuşabiliriz, aykırı olabiliriz, ayrı düşebiliriz, ama çocukların bu sevgisini yaşamak, benim gibi bir yöneticiye büyük bir sorumluluk yüklüyor. O bakımdan bugünü çok önemli bir gün olarak görüyorum.

“Genel Başkanımızı aradım”

“Nazımiye Belediye Başkanı Cafer Kırmızıçiçek, bana gelmişti. ‘Bizim orada insanlarımızı konuk edeceğimiz bir yok yer yok’ demişti. 2-2,5 yıl oluyor. Konuştuk, yeri projelendirdik. Gerçekten çok özel bir yatırım yaptık oraya. Beraber destekledik ve bitirdik orayı. Ve şu anda orada insanlarına hizmet veriyor. Hem belediye bir miktar para kazanıyor hem de orada konukların misafir edildiği bir merkez haline döndü. Biliyorsunuz Nazımiye, benim Genel Başkanımın memleketi. Ve Sayın Genel Başkanımıza birçok defa aslında ‘Gelelim, beraber açılış yapar mıyız’ diye konuşmuştuk, ama bir türlü tasarlayamadık. Ben, açıkçası bu fırsatı bulunca, en azından yerinde göreyim dedim. Açılışı gerçekleşti. Ziyaret ediliyor ve orası kullanılıyor. Az önce sokağın başında aradım Sayın Genel Başkanımızı. Dedim, ‘Vallahi sizden habersiz Tunceli'ye geldim. Bilginiz olsun.’ Ben, sizin selamınızı ilettim. Onun da size çok selamları var. Onu da iletmiş olayım. Bu yer bitince, Belediye Başkanımız geldi, dedi ki; ‘Buraya bir isim verelim. İşte, ‘İstanbul’ dedi, şu dedi, bu dedi. Dedim; oranın ismi şu olur: Bir kere dedim, bizim partimize ve bize hediye ettiği bir şahsiyet var o ilçenin. Nazımiyeli Kemal Kılıçdaroğlu. ‘Madem konaklayacak bir yer yapıyorsunuz’ dedim, ‘Hem anne hem baba sıcaklığını versin, Sayın Kılıçdaroğlu'nun annesini ve babasının ismini vermelisiniz’ dedim. Sağ olsun o da öyle yaptı. Yakıştı da.

İstanbul'da görev yapıyor olsak da gözümüz, kulağımız bu vatanın her yerinde. Buradaki sıkıntıyı da dinliyoruz. Doğayla ilgili problemi de dinliyoruz. Buradaki insanlarımızın ibadethanelerinde yaşadığı problemleri de dinliyoruz. Elimizden ne gelirse, yapmaya gayret ediyoruz memleketin her köşesinde. Sosyal demokrat bir belediyeciliğin, eşitlikçi bir belediyeciliğin, insanları ayırt etmeyen bir belediyeciliğin, insanı önceleyen bir belediyeciliğin, iddia ediyorum en iyi örneklerinden birini İstanbul'da biz veriyoruz. Ve bu konuda çocukları, kadınları, gençleri önceleyerek, toplumun her kesiminin yoksulluğundan iş imkanlarına, çevreden geleceğin teminat altına alınmasına varıncaya kadar her hususu dikkate alan ve politikalar üreten bir belediyeciliği ortaya koyduğumuzu düşünüyorum.

"Doğruları konuşan Ekrem İmamoğlu olmak zorundayım"

Onun sınavını da layıkıyla vereceğimize inanıyorum 2024’te. Şunu söyleyeyim: Biz, bir seçim kaybettik. Bununla yüzleşmek zorundayız. 2023’ü kaybettik. Tarihi bir seçimdi. Kazanmalıydık. Neleri eksik yaptık? Düşünmek zorundayız, konuşmak zorundayız. Sizlerle dertleşmek zorundayız. Eksikleri, sizden duymak zorundayız. Bunları düzeltmeden önümüze bakamayız. Bunlara bakmadan önümüze bakarsak, inanın önümüzü göremeyiz. O bakımdan bunları edepli, ahlaklı, partinin disiplinine uygun bir biçimde, konuşulacak meseleleri parti içinde konuşarak… Bakın ben 90 gündür, partinin içindeki muhatapların dışında kimseyle partimi konuşmadım. Benim bir tane konuşmamı bulamazsınız basın önünde. 90 gündür ben partimi, partimin yöneticileriyle konuşuyorum. Konuşmaya devam edeceğim. Başta Genel Başkanımız olmak üzere. Doğruları konuşan Ekrem İmamoğlu olmak zorundayım. Millet bana onun için oy veriyor. Ben öyle inanıyorum. Hepinizin huzurunda doğruları konuşmaya devam edeceğim.

"Artık kaybetmek yok"

Sorunların çözümü olma gayretinde sonsuz bir nefer olacağım. Aynen, ‘2023 seçimlerinde nefer olacağım’ dediğim ve yaptığım gibi. Bundan sonra da nefer olmaya devam edeceğim. Biz, çünkü kaybedemeyiz. Kaybettiğimiz her seçim ülkemizin bir başka 5 yılını bizden alıp götürüyor. Biz, artık kaybedemeyiz. Ama İstanbul'u da kaybetmeyeceğiz. Onu söyleyeyim. İstanbul'u da kaybetmeyeceğiz. Göreceksiniz. Ama memleketin bundan sonraki seçimlerini de kaybetmeyeceğiz. Bakın, kararlı bir söz söylüyorum: Artık kaybetmek yok. İstanbul'u da kaybetmek yok. Diğer büyük şehirleri de kaybetmek yok. Türkiye'nin seçimlerini de kaybetmek yok. O bakımdan önümüze daha güçlü bakan, ama hatalarından ders çıkartan, halkıyla dertleşen, hesap veren ve her zaman halkın denetimine tabi olan siyasiler ve kurumlar olmaya, hepinizin huzurunda, şu güzel vatanın en cesur insanlarının bulunduğu güzel Tunceli'de, sizlerin huzurunda söz veriyorum. Cesur olacağız. Cesur demokrasi için, cesur liderlikleri ortaya koyacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah sizi korusun. Ben buradaki maneviyatı ziyaret edip, orada dua ediyorum. Onların huzurunda dua ediyorum. Orada dua edenlerin duasını istiyorum. Burada bulunan her vatandaşın da duasını istiyorum. Yolumuz açık olsun.” (ANKA)