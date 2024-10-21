Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulusal ölçekte yayın yapan gazete, TV ve internet sitelerinin Ankara temsilcileriyle Çankaya’da bir otelde bir araya geldi.

Erken seçim yanıtı

Erken seçim ile ilgili soruya yanıt veren İmamoğlu "Tabii ki erken seçimin koşulları vesaire bekliyoruz, beklemiyoruz, bu tarafına girmek istemiyorum ama şu tarafını söylemek istiyorum. Bugün itibarıyla bu seçimi kazanacak bir iktidar önümüzde yoktur. Bu seçimi kaybederse bir tek muhalefet olarak biz kaybederiz. Kendi hatalarımızla, eksiklerimizle, uyuşmazlığımızla ya da hazırlıksız olmamızla kaybederiz. Buna fırsat vermeyecek bir muhalefet yapısını kurmak, toplumsal muhalefeti güçlü biçimde bir araya getirmek, çocuklarını, gençlerini, Türkiye'nin geleceğine nasıl hazırlayacağını net izah edecek hale getirecek bir muhalefet duruşu ve ortak aklın hakim olduğu bir ortam net olarak bize bugünden seçimi kazandırmıştır. Bana göre, bugünün iktidarı, Türkiye'nin hem ulusal hem de uluslararası alanda yarattığı yükü taşıyacak kapasiteye sahip değildir." dedi.

'Ahmak davası' açıklaması

Hakkında siyasi yasak ve hapis cezası istenen 'ahmak' davası ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, "Ben kimseye ahmak demedim. Bana ahmak diyene sözümü iade ettim" dedi. İmamoğlu, "Ben yargıçlara güvenmek istiyorum. Ve İstinaf'ta bu işlerin sonlanarak gündemden çıkmasını istiyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

"Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt veren İmamoğlu, "Bu konu günü geldiğinde kararlaştırılacak. Günü geldiğinde hem parti kurullarımız hem de milletimiz en doğru tercihi verecektir" ifadelerini kullandı.

Genel başkanlık için beklentisi var mı?

İstinaf Mahkemesi'ndeki davadan ceza almamak için CHP Genel Başkanlığı'na aday olabileceğine dair iddialara ilişkin soruya İmamoğlu, "Ben öyle bir fırsatçı insan değilim. Böyle bir gündemin bir parçası olmam. Partimin Genel Başkanı var. Ben görevimin başındayım, İstanbul'a hizmet ediyorum. Böyle bir gündemim yok. Bir ülkede yargının işlemesi için böyle bir bahanenin konuşulmasını bile çok garipsiyorum açıkçası." yanıtını verdi.