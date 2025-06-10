İnfaz düzenlemesi genişletilecek, belediye başkanlarının yetkileri yeniden tanımlanacak

Besti KARALAR

“AK Parti’nin ‘yaz programı’ yoğun geçecek. Meclis gündeminde bulunan yasal düzenlemeleri bitirdikten sonra Temmuz ayı ortalarında Ekim ayına kadar tatile girmeyi planlayan AK Parti, Ekim ayında gündemine alacağı üç ayrı konu başlığını belirledi. Yeni ve sivil anayasa çalışmalarını yürütmek üzere kurulan komisyon yaz aylarında yoğun bir gündemle çalışacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan yerel yönetimlerin yapısını değiştirecek kanun ile infaz yasasının kapsamını genişletecek yeni düzenlemeler için de yaz aylarında mesai yapılacak.

‘Yerel yönetimlerin yapısı değiştirilecek, yeni denetim mekanizmaları kurulacak’

AK Parti, yerel yönetimlerin yapısını sil baştan değiştirecek, ‘belediyeler kanunu’ nda değişiklik için de çalışmalara başlandığı belirtiliyor. Belediyenin görev ve sorumlulukları, belediye başkanının yetki ve sorumlulukları yeniden tanımlanacak. İl, ilçe ve büyükşehir belediyelerinin görev, yetki, sorumlulukları tek tek sıralanacak. Belediyelerin gelir-gider-harcamalarını denetleyecek yeni mekanizmalar kurulacak. İl olma kriterleri de değişecek. Mahalle ve köyler de yeniden tanımlanacak. Belediyelerle ilgili valilik ve özel idarelere yeni yetkiler verilecek.

‘İnfaz düzenlemesinin kapsamı genişleyecek’

AK Parti, yaşlı-hasta-çocuk ve anne mahkumların evde infazını düzenleyen dar kapsamlı yasayı geçirdikten sonra, geniş kapsamlı yeni bir infaz düzenlemesi için yaz ayları boyunca mesai yapacak. Adalet Bakanlığı ile AK Parti’nin hukukçu kurmaylarının çalışacağı yeni infaz düzenlemesi aynı zamanda, Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili atılacak ilk yasal adım olacak. AK Parti’nin yaz aylarında çalışarak, ekim ayında gündeme getirmesi beklenen yeni infaz düzenlemesinin sadeleştirilmesi ve koşullu salıverme kriterlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. İnfaz ve ceza sistemini değiştirecek yeni yasal düzenleme ile, tutukluluk süreleri kısaltılacak, yargılama süreleri hızlandırılacak, ‘eşit infaz’ rejimi getirilecek.

‘Yeni anayasa için yol takvimi belirlenecek’

Önümüzdeki günlerde AK Parti’nin kurduğu 11 kişilik ‘anayasa komisyonu’ Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanarak, yol haritasını belirleyecek. Yeni ve sivil bir anayasa için çalışmalara başlayacak olan yürütme, yasama ve parti temsilcilerinden oluşan komisyon yaz aylarında sık sık bir araya gelecek. Bazı toplantılara Cumhurbaşkanı Erdoğan’da katılacak.