Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerindeki terör operasyonları hız kesmeden devam ediyor.
2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 7, 2024
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/onlDzt7PDE