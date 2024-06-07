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Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi
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Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerindeki terör operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.