İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 29 Nisan İstanbul baraj doluluk oranları

Barajların doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayınladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 82,69 olarak kaydedildi. Geçen yıl bugün ise baraj doluluk oranı yüzde 48,32 seviyesindeydi.

En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 56,18 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 91,87 ile Terkos Barajı'nda ölçüldü.

İSKİ’nin son raporuna göre 29 Nisan barajlardaki doluluk oranları: