İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 29 Nisan İstanbul baraj doluluk oranları
İstanbul’da etkili olan sağanak yağışlardan sonra İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 29 Nisan İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte, barajların doluluk oranları…
Barajların doluluk oranları
İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayınladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 82,69 olarak kaydedildi. Geçen yıl bugün ise baraj doluluk oranı yüzde 48,32 seviyesindeydi.
En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 56,18 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 91,87 ile Terkos Barajı'nda ölçüldü.
İSKİ’nin son raporuna göre 29 Nisan barajlardaki doluluk oranları:
- Alibey Barajı yüzde 64,96
- Büyükçekmece Barajı yüzde 78,1
- Darlık Barajı yüzde 83,63
- Elmalı Barajı yüzde 88,88
- Istrancalar Barajı yüzde 56,18
- Kazandere Barajı yüzde 77,84
- Pabuçdere Barajı yüzde 76,14
- Sazlıdere Barajı yüzde 61,57
- Terkos Barajı yüzde 91,87
- Ömerli Barajı yüzde 91,82