İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatılacak
İstanbul Boğazı'nda, "Castorone" isimli boru döşeme gemisinin Karadeniz'den Marmara Denizi'ne geçişi süresince gemi trafiği çift yönlü olarak kapatılacak.
AA
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İstanbul Boğazı'nda, "Castorone" isimli boru döşeme gemisinin Karadeniz'den Marmara Denizi'ne geçişi süresince gemi trafiği çift yönlü olarak kapatılacak.
Alınan bilgiye göre 14:00'te geçişi planlanan Bahama Bayraklı "Castorone" isimli boru döşeme gemisinin Karadeniz'den Marmara Denizi'ne geçişi süresince İstanbul Boğazı trafiği çift yönlü olarak durdurulacak.
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