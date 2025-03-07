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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatılacak

İstanbul Boğazı'nda, "Castorone" isimli boru döşeme gemisinin Karadeniz'den Marmara Denizi'ne geçişi süresince gemi trafiği çift yönlü olarak kapatılacak.

Haber Merkezi
AA
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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatılacak
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İstanbul Boğazı'nda, "Castorone" isimli boru döşeme gemisinin Karadeniz'den Marmara Denizi'ne geçişi süresince gemi trafiği çift yönlü olarak kapatılacak.

Alınan bilgiye göre 14:00'te geçişi planlanan Bahama Bayraklı "Castorone" isimli boru döşeme gemisinin Karadeniz'den Marmara Denizi'ne geçişi süresince İstanbul Boğazı trafiği çift yönlü olarak durdurulacak.

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