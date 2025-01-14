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İstanbul'da kadınları bayıltıp taciz eden taksicinin ifadesi çıktı: Eşini kıskandırmak istemiş!

İstanbul'da müşterilerini sarhoş ederek veya ilaçla bayıltarak taciz eden ve görüntüleri taksicilerin telefon gruplarında paylaşan taksicinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Taciz iddialarını reddeden B.N., aracına aldığı kadınla sabaha kadar gezdiğini ardından uyuyakalan kadının görüntülerini çekerek boşanma aşamasındaki eşine kıskandırmak için yolladığını öne sürdü.

Haber Merkezi
İHA
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İstanbul'da kadınları bayıltıp taciz eden taksicinin ifadesi çıktı: Eşini kıskandırmak istemiş!
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, müşterilerini sarhoş ederek veya ilaçla bayıltıp taciz eden ve bu görüntüleri telefon gruplarından paylaşan taksi sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatmış, şüphelinin B.N. isimli şahıs olduğu ve taksi şoförlüğünden 4 ay önce ayrıldığı tespit edilmişti.

Şüpheli bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüphelinin cep telefonunu inceleyen ekipler, videodaki kadın ile geçmişte tanışan B.N.'nin boşanma aşamasında olduğu ve kayda aldığı görüntüleri kıskandırmak amacıyla eşine gönderdiği belirlenmişti.

Emniyette sorguya alınan şüphelinin işlemleri tamamlandı. Taksici adliyeye sevk edildi.

Taksicinin ifadesi ortaya çıktı, taciz iddialarını reddetti

Gündemi sarsan olayda B.N.'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. B.N., aracına aldığı kadının kendisinden sigara yakmak için ateş istemesi üzerine tanıştıklarını ve ardından gece boyu beraber gezdiklerini belirtti. Kadının sabaha karşı yan koltukta uyuyakaldığını söyleyen B.N., kendisinin yaklaşık 1,5 yıldır evli olduğunu ve boşanma aşmasına geldiği karısını kıskandırmak için video çektiğini ifade ederek taciz iddialarını da reddetti.

Şüphelinin yaklaşık 8 ay önce eşine çektiği videoyu gönderdiği öğrenildi. İfadesinde boşanma aşamasındaki karısının abileri tarafından tehdit edildiğini öne süren B.N., eşinin kendisini rezil etmek için bu şekilde ihbarda bulunduğunu belirtti. Eşiyle arasında sıkıntılar olduğunu iddia eden B.N., aile içi şiddet dosyası olduğunu ve eşinin kendisini bıçakladığını öne sürdü. B.N. ayrıca eşinin kendisine de zarar verdiğini iddia etti.

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