İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında karar
İstiklal Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısına ilişkin davada sanık Albashir, 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ile bin 794 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İHA
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İstanbul İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında bombayı bırakan Ahlam Albashir’in de bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.
6 kişinin öldüğü, 99 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili mahkeme, sanık Albashir’in 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ile bin 794 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
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