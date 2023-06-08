İthal üründe zam rallisi başladı

AYSEL YÜCEL / SELENAY YAĞCI

Seçimlerin ardından ekonomi politikalarında yeni bir döneme geçilirken, bir süredir baskılanan döviz kurunun serbest kalması özellikle telefon, bilgisayar ve otomobil gibi ithal ağırlıklı ürünlere zam olarak yansımaya başladı. Apple yılın üçüncü zammını önceki gün yaparken, dün de diğer bilgisayar ve telefon üreticileri fiyatlarını güncelledi. Fiyat güncellemesi nedeniyle zaman zaman bazı ürünlerde satışlar durdu. Benzer durum otomobil piyasasında da yaşandı.

Dizüstü bilgisayar ve cep telefonu gibi elektronik ürünlerin fiyatları haziran başında yüzde 15 artmıştı. ABD’li teknoloji şirketi Apple dolardaki yüzde 8’e yaklaşan artış sonrası, Türkiye fiyatlarına yılın üçüncü zammını önceki akşam yaptı. Son zamla birlikte şirketin en ucuz telefonu iPhone SE modeli 19 bin 499 liraya yükselirken en pahalı modeli 1TB 14 Pro Max’in fiyatı da 67 bin 999 TL'ye çıktı.

Zam beklentisi satışları hızlandırdı

EKONOMİ gazetesine bilgi veren elektronik sektörü temsilcileri, kurdaki artışa bağlı olarak ithal teknolojik ürünlerin fiyatlarındaki yükselişin bir süre daha devam edeceği öngörüsünde bulundu. Teknoloji ürünlerinde son 6 ayda ortalama yüzde 40’lık bir fiyat artışı yaşandığına dikkat çeken sektör yetkilileri, teknolojide zamların çoğunlukla stoktaki ürüne göre yapıldığını belirtiyor.

Zam beklentisi ertelenen talepleri de harekete geçirdi. İhtiyacını zamsız fiyattan almak isteyen tüketiciler, mağazalara koştu. Doların ani sıçramalar yaptığı dönemlerin tüketicilerin alışveriş kararını aceleyle aldığı dönemler olduğunu vurgulayan incehesap.com’un Kurucu Ortağı Nurettin Erzen, son birkaç gündür küçük ev aletlerinde özellikle kahve makinesi, süpürge, laptop gibi ürünlerin satışlarının hareketlendiğine işaret etti.

Otomobilde “teslimat” telaşı…

Son dönemin en gözde yatırım araçlarından biri olan ve üst üste satış rekorları kırılan otomobil piyasası da zamlardan nasibi aldı. Geçen hafta fiyatlarını güncelleyen sektörde kurdaki hareketlilikle dün yeni bir zam dalgası daha yaşandı. Ford ve MG gibi bazı markalar, fiyatlarını güncelledi. Cardata’nın verilerine göre Ford ortalama yüzde 7,6 fiyat artışına giderken MG ise fiyatları yüzde 3,2 oranında artırdı. Diğer otomotiv markalarının da kurdaki artışa paralel bugün ve cuma günü fiyatlarını güncellemesi bekleniyor. Otomotiv veri ve analiz şirketi Cardata’nın CEO’su Hüsamettin Yalçın, hem sıfır araç bayilerinin hem de ikinci el araç satışı yapan galerilerin kurdaki hareket nedeniyle pozisyon almakta zorlandığını söyledi. Nissan, Renault, Dacia, Fiat, Peugeot, Opel ve Citroen bayiliğini yapan Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan, özellikle aracını önceden sipariş etmiş ve teslimat süresi yaklaşan alıcıların fiyatlar daha da artmadan satış sürecini tamamlama telaşına düştüğünü kaydetti. Gülan, bünyelerindeki markaların cuma akşamına kadar fiyatları güncelleyeceğini öngördüklerini vurguladı.

İkinci el piyasası hareketlendi

Kurdaki artış, ikinci otomobil piyasasını da hareketlendirdi. VavaCars Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, “Hem zam gelmeden alma refleksi, hem de ikinci el otomotivin her zaman döviz ve altına göre bile daha çok ilgi görmesi nedeniyle talep yüksek” dedi. Sıfır kilometre araçlara yapılan zamların kısa sürede ikinci elde de fiyatları yukarı çekmesi bekleniyor. Bazı uzmanlar ikinci elde fiyatların bu ay minimum yüzde 8 artacağını öngörüyor. İkinci el araç fiyatları son bir yılda ortalama yüzde 80’e yakın artmıştı.