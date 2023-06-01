İYİ Parti'den 'Millet İttifakı' açıklaması

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, Millet İttifakı’nın geleceğine yönelik açıklama yaptı.

Paçacı, “İttifak dediğiniz şey bir iş birliğidir. Bundan sonraki süreçte doğal olarak muhalefet partileri kendi içinde bir iş birliği içine girerler. Bunun adına ittifak da diyebilirsiniz, iş birliği de diyebilirsiniz. Şu an itibarıyla gündemde iş birliği yapacak herhangi bir konu söz konusu değil. Ama önümüzdeki dönemlerde buna ihtiyaç duyulursa -yerel seçimlerde olur, ondan önce bazı yasalarda olabilir- burada herhangi bir kıstas kurmadan muhalefet partileri kendi içinde bir değerlendirme yaparlar. Şu anda ittifakın devamı anlamında hiçbir şey kalmadı. İttifak dediğiniz herhangi bir siyasi konu hakkında iş birliğidir. Şu anda herhangi bir iş birliğini gerektirecek bir konu yok. Olduğunda göreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Poyraz: İttifak bitmiştir

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, katıldığı bir televizyon programında Millet İttifakı'na ilişkin bir soru üzerine, "Bu ittifakın adı seçim ittifakıdır. Seçim bittiği zaman ittifak durumu ortadan kalkar. Yani 14 Mayıs genel seçimleri bitti. İttifak tamamlanmıştır, seçim bitmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

İttifakın içindeki partilerin, müşterek cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin 28 Mayıs'a kalan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için mücadelelerini verdiklerini belirten Poyraz, "28 Mayıs itibarıyla da seçim ittifakı bitmiştir." dedi.

Poyraz, "İYİ Parti, 'seçim bitti, ittifak bitti' diyebilir." şeklinde yapılan yorumlara dikkati çekerek, "Bu bir yorum değil, bir teknik durum." ifadesini kullandı. (İHA-AA)