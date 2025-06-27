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İzmir Aliağa’da bir orman yangını daha: 3 günde üçüncü yangın (Video)

İzmir’in Aliağa ilçesinde bir orman yangını daha başladı. İlçede 3 günde çıkan üçüncü orman yangını oldu.

Haber Merkezi
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İzmir Aliağa’da bir orman yangını daha: 3 günde üçüncü yangın (Video)
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Edinilen bilgilere göre, yangın saat 10.15’te henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Yangına ilk müdahale ise 10 dakika sonra, 10.25’te gerçekleştirildi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın söndürme çalışmalarında, 6yangın söndürme uçağı, 5 helikopter, 13 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozer görev alıyor.

Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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