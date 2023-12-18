İzmir Limanı tepkisi: Kabul edilemez, kapitülasyonların geri getirilmesi anlamına gelir

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Alsancak Limanı'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) satılacağına yönelik iddiaları hakkında açıklama yaptı.

Sosyal medyadaki paylaşımında, "Bazı güncel haberler yoluyla İzmir Alsancak Limanı’nın Birleşik Arap Emirlikleri’ne satılma gayreti ve planları olduğunu öğrendim." diyen Soyer, şunları kaydetti:

"Bu topraklar atalarımızın kanlarıyla sulanarak bize emanet edilmiştir. Bu yüzden İzmir Limanı’nın bulunduğu bölgeye “Al Sancak” denir. İktisat Kongresi yüzyıl önce bu liman nedeniyle İzmir’de toplanmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu liman burada olduğu için İzmir Enternasyonel Fuarı’nı kurmuştur. Bu limanın satışı, herhangi bir gayrimenkul satışına benzemez. Yüzyıl önce kazandığımız kabotaj hakkının; yani limanlarımızdaki ulusal egemenliğin ortadan kaldırılarak, kapitülasyonların geri getirilmesi anlamına gelir.

Batırdığınız ekonomiyi toplamak istiyorsanız gençlerimize yatırım yapın, fabrikalar kurun, yabancı tohum şirketlerine peşkeş çektiğiniz Türk tarımını özgürleştirin. İzmir’in ve ülkemizin değerlerini satmaktan vazgeçin. İzmir Limanı İzmirlilere ve her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına aittir. İzmir halkının bilgi ve iradesi dışında İzmir Alsancak Limanı’nın satılması asla kabul edilemez. Böyle büyük bir yanlışın karşısında, tüm İzmir halkının tek yumruk olacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kamuoyuna arz ederim."