Reuters duyurdu: BAE, İzmir Limanı'ndan 500 milyon dolarlık hisse alabilir

İngiliz haber ajansı Reuters'ın anlaşma hakkında bilgi sahibi dört kaynağa dayandırdığı haberine göre Abu Dabi, önemli bir Türk limanından hisse almaya hazırlanıyor. Kaynaklardan ikisi, olası anlaşma kapsamında devlet kontrolündeki AD Ports Group'un Türkiye Varlık Fonu tarafından Ege kıyısındaki İzmir limanını işletmek üzere kurulacak bir kuruluşa yatırım yapacağını söyledi. Kaynaklar, henüz kesinleşmemiş olan anlaşmanın ayrıntılarını tartışmak için isimlerinin açıklanmasını istemedi.

500 milyon değerinde olabilir

Alınması planlanan hisselerin miktarı hemen netleşmedi ancak kaynaklardan biri anlaşmanın yaklaşık 500 milyon dolar değerinde olabileceğini söyledi. Türkiye Varlık Fonu'na ait olan liman, yeni yatırımlara ihtiyaç duyan önemli konumda. Türkiye Varlık Fonu'ndan bir yetkili Reuters'ın yorum talebini reddetti. Planlanan anlaşma, Türkiye'nin enflasyonun yükselmesine ve para biriminin değer kaybetmesine neden olan alışılmışın dışındaki ekonomi politikalarından dönüşünü hızlandırmak için yabancı yatırım arayışında olduğu bir döneme denk geliyor.

50 milyar dolarlık anlaşmada mutabık kalınmıştı

Türkiye ve BAE, büyük ölçüde ideolojik farklılıklardan kaynaklanan ve bölgesel güçlerin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da karşıt tarafları desteklediği sert bir rekabetin ardından iki yıl önce ilişkileri onarmaya başladı. BAE yetkilileri o zamandan bu yana Türkiye'de enerji ve lojistik de dahil olmak üzere büyük yatırım fırsatları gördüklerini belirtiyorlar. Dubai devletine ait liman işletme devi DP World bu yılın başlarında bir Türk limanının çoğunluk hissesini satın aldı. BAE ve Türkiye Mayıs ayında yatırımları kolaylaştırmayı amaçlayan bir serbest ticaret anlaşması imzaladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiyi canlandırmak amacıyla Körfez ülkelerini ziyaret ettiği temmuz ayında iki ülke 50 milyar doları aşan bir dizi anlaşma üzerinde mutabık kaldı.