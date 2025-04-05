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Jandarma Genel Komutanlığı'ndan uyarı: Yorgun ve uykusuz şekilde trafiğe çıkmayın!

Jandarma Genel Komutanlığı, bayram tatili sonrasında yola çıkacak sürücülere, "Lütfen yorgun ve uykusuz bir şekilde trafiğe çıkmayın." uyarısında bulundu.

Haber Merkezi
AA
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Jandarma Genel Komutanlığı'ndan uyarı: Yorgun ve uykusuz şekilde trafiğe çıkmayın!
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Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bayram tatilinin sona ereceği hatırlatıldı.

"Gideceğiniz yere geç gitmek hiç gidememekten iyidir"

Yorgun ve uykusuz araç kullanımının, kazalara sebebiyet veren en önemli faktörlerden biri olduğuna vurgu yapılan paylaşımda, "Lütfen yorgun ve uykusuz bir şekilde trafiğe çıkmayın. Unutmayın, gideceğiniz yere geç gitmek hiç gidememekten iyidir." ifadeleri kullanıldı.

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