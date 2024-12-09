Kabine bugün toplanıyor: Suriye ve maaş zamları masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe’de toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantının ana gündem maddesi Suriye’deki sıcak gelişmeler ve maaş zamları olacak.

Muhaliflerin Şam’a girerek Esad rejimini devirmesi sonrası yeni dönemin yol haritası masaya yatırılacak. Toplantıda Suriye topraklarının bir kısmını kontrol eden terör örgütü PKK/YPG/PYD’ye yönelik izlenecek politikalar konuşulacak. Toplantıda Suriyeli mültecilerin güvenli bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanması için atılması gereken adımlar değerlendirilecek.

Maaş zamları da gündemde

Öte yandan toplantıda asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranlarının da gündeme gelmesi bekleniyor. Ekonomideki son durum, enflasyon ve fâhiş fiyatlar da kabinenin önemli başlıkları arasında yer alacak.