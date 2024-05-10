Kastamonu'da 'savaşçı böcekler' doğaya salındı

İnebolu ve Doğanyurt ilçelerindeki Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarında, kestane gal arısına (katil arı) karşı mücadele kapsamında, 2 bin adet Torymus Sinensis böceği salınarak önlem alındı.

Gal arısıyla mücadelenin en iyi yöntemi

Yapılan işlemle ilgili açıklamada bulunan İnebolu Orman İşletme Müdürü Azmi Şenel, "Dünyada ve ülkemizde büyük bir problem oluşturan kestane gal arılarıyla mücadelemize devam ediyoruz. İlk etapta Marmara Bölgesi'ndeki Yalova’da görülen ve daha sonra Kestane ağacı bulunan diğer illere de musallat olan gal arısıyla mücadelenin en iyi yönteminin Torymus Sinensi olduğunu tespit ettik. Yalova’da yavaş yavaş başarı ile ilerleme kaydedildi. Ayrıca da geçen yıl uygulamaya geçilen sarı tuzak yönetimini bu yılda devam ettireceğiz" dedi.