Kedilere işkence yapıp sosyal medyada yayınlıyorlardı: ‘C31K’'ya operasyon

Sosyal medya terör örgütü sempatizanlığı yapan ve kedilere işkence yaparak sosyal medyada paylaşan ‘C31K’ isimli sosyal medya topluluğuna operasyon yapıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada bu şekilde:

“Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığımızca yapılan çalışmalar sonucu:

Kedilere eziyet ettikleri ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen “C31K“ isimli sosyal medya topluluğu üyelerine yönelik İstanbul, Mersin, Tekirdağ, Çorum ve Karabük’te yapılan operasyonda 5 şüpheli şahıs yakalandı.

Bu şüpheli şahıslar;

Çocukların kullandığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek,

Suçlu ve Suçluyu Övmek,

Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek ve

Suç İşlemeye alenen tahrik etmek suçlarından tutuklanmıştır."