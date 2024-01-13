Kedilere işkence yapıp sosyal medyada yayınlıyorlardı: ‘C31K’'ya operasyon
Telegram’da kurdukları grupta kedilere işkence ettikleri görüntüleri paylaşan ve terör örgütü propagandası yaparak şehitler ve Atatürk’e hakaret eden ‘C31K’ isimli sosyal medya topluluğuna operasyon yapıldı.
Sosyal medya terör örgütü sempatizanlığı yapan ve kedilere işkence yaparak sosyal medyada paylaşan ‘C31K’ isimli sosyal medya topluluğuna operasyon yapıldı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada bu şekilde:
“Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığımızca yapılan çalışmalar sonucu:
Kedilere eziyet ettikleri ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen “C31K“ isimli sosyal medya topluluğu üyelerine yönelik İstanbul, Mersin, Tekirdağ, Çorum ve Karabük’te yapılan operasyonda 5 şüpheli şahıs yakalandı.
Bu şüpheli şahıslar;
Çocukların kullandığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek,
Suçlu ve Suçluyu Övmek,
Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek ve
Suç İşlemeye alenen tahrik etmek suçlarından tutuklanmıştır."
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığımızca yapılan çalışmalar sonucu:— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) January 13, 2024
Kedilere eziyet ettikleri ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen “C31K“ isimli sosyal medya topluluğu üyelerine yönelik İstanbul, Mersin, Tekirdağ, Çorum ve Karabük’te yapılan… pic.twitter.com/OGwM2YkGod