Kemal Derviş hayatını kaybetti
Ekonomiden Sorumlu eski Devlet Bakanı Kemal Derviş'in hayatını kaybettiği bildirildi.
Ekonomiden Sorumlu eski Devlet Bakanı Kemal Derviş, hayatını kaybetti.
Derviş, Dünya Bankası'ndaki görevinden ayrılarak 13 Mart 2001'de dönemin DSP Genel Başkanı ve Başbakan Bülent Ecevit tarafından Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevine getirilmişti.
Dünya Bankası birinci başkan yardımcılığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) başkanlığı da yapan Derviş 74 yaşındaydı.
Kemal Derviş kimdir?
10 Ocak 1949 tarihinde İstanbul'da doğan Derviş, İngiltere'de bulunan Londra Ekonomi Okulu'ndan mezun oldu. ABD'nin Princeton Üniversitesi'nde de doktora eğitimi aldı.
1973-1976 yılları arasında Bülent Ecevit'e danışmanlık hizmetinde bulundu. Bunun yanında ODTÜ'de öğretim üyeliği yaptı. 1978'de Dünya Bankası'na girdi.
3 Mart 2001 tarihinde ekonomiden sorumlu devlet bakanlığına getirilen Derviş, daha sonra İsmail Cem ve Hüsamettin Özkan ile birlikte Yeni Türkiye Partisi'nin kuruluş çalışmalarına katıldı.
Derviş ardından 2002 seçimlerinde CHP'den İstanbul milletvekili seçildi.
9 Mayıs 2005 tarihinde milletvekilliğinden istifa ederek Birleşmiş Milletler'in kalkınma programı başkanlığına atandı.