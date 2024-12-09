  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi
Takip Et

Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi

Son Dakika Haberi... CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, dünürleri Orhan Nadir’in cenazesine katılmak için Antalya’ya giderken makam aracında maddi hasarlı trafik kazası geçirdi. Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi
Takip Et

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte dünürü Orhan Nadir'in cenazesine gitmek için yola çıktı. Kılıçdaroğlu ailesi, yolda maddi hasarlı trafik kazası geçirdi.

Durumlarının iyi olduğu öğrenildi

Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çift kaza sonrası tedarik edilen başka bir araçla Antalya’ya hareket ettiler.

Cenaze törenine katıldılar

Daha sonra Kılıçdaroğlu çifti tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında vefat eden dünürü Orhan Nadir'in cenazesine katıldı.

Muratpaşa ilçesindeki Türbeli Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar da katıldı. Cenaze töreninin ardından Nadir'in ailesi ve Kemal Kılıçdaroğlu taziyeleri kabul etti. Kılıçdaroğlu çifti, cenaze töreni sonrası Ankara’ya hareket ettiler.

Türkiye-Suriye ticaretinde yeni bir dönem başlar mı?Türkiye-Suriye ticaretinde yeni bir dönem başlar mı?Ekonomi

 

Çin, Nvidia hakkında bir soruşturma başlattıÇin, Nvidia hakkında bir soruşturma başlattıFinans

 

Gündem
Fatih Erbakan: Suriye'nin toprak bütünlüğü ve üniter yapısı mutlaka korunmalıdır
Fatih Erbakan: Suriye'nin toprak bütünlüğü ve üniter yapısı mutlaka korunmalıdır
CHP İl Başkanlığı önünde çöp konteynerinde patlama: 1 kişi gözaltına alındı
CHP İl Başkanlığı önünde çöp konteynerinde patlama: 1 kişi gözaltına alındı
Isparta'daki helikopter kazasında Teğmen Ceyhun Kalyoncu şehit oldu
Isparta'daki helikopter kazasında Teğmen Ceyhun Kalyoncu şehit oldu
Kılıçdaroğlu'nun acı günü: Dünürü hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu'nun acı günü: Dünürü hayatını kaybetti
Kabine toplantısı Beştepe’de başladı: Masada kritik konular var
Kabine toplantısı Beştepe’de başladı: Masada kritik konular var
Helikopter düştü: Samsun'a acı haber ulaştı... Teğmen Tunahan Dağlı şehit oldu
Helikopter düştü: Samsun'a acı haber ulaştı... Teğmen Tunahan Dağlı şehit oldu