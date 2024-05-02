Kılıçdaroğlu için hapis istemi
Eski Bakan Erdoğan Bayraktar’a hakaret suçlamasıyla yargılandığı davada, CHP'nin eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu için 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Eski Bakan Erdoğan Bayraktar’a hakaret ettiği iddiasıyla ve milletvekili dokunulmazlığı olmadığı gerekçesiyle ‘sanık’ sıfatıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı.
Savcılık, Kılıçdaroğlu’nun ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret’ suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.