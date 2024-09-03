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Kıvanç ve Beril Talu çifti hakkında 195’er yıl hapis istemiyle dava açıldı

Yakın çevrelerini 150 milyon lira dolandırdığı iddia edilen sosyal medyada fenomeni Kıvanç ve eşi Beril Talu’nun da aralarında bulunduğu 3 şüpheli hakkında 195’er yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Haber Merkezi
İHA
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Kıvanç ve Beril Talu çifti hakkında 195’er yıl hapis istemiyle dava açıldı
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"Var Böyle Tipler" isimli sosyal medya kanalıyla tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, yakın çevrelerini dolandırdığı iddiasıyla 5 Ocak 2024 günü tutuklanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin mağdurlardan aldıkları parayı, mağdurların bilmediği bir ponzi sistemine dahil ettikleri ve sisteme sonradan girenlerden aldıkları parayla, sisteme ilk girenlerin parasının ödendiği bir sistem kurdukları vurgulandı. Başsavcılık şüpheliler Kıvanç Talu, Beril Talu ve Beril Talu’nun babası Ertan Koç’un 13 müştekiden bu şekilde 3 milyon 17 bin lira para topladığını ve söz konusu parayı geri ödemediğini tespit etti.

195'er yıl hapis talebi

Savcılık tutuklu şüpheliler Kıvanç Talu ve Beril Talu ile tutuksuz şüpheli Ertan Koç hakkında “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan 195’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Şüpheliler önümüzdeki günlerde Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

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