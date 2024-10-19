Kız öğrenci yurdunda asansörün düştüğü iddia edildi, KYK'dan açıklama geldi

Bartın'ın Ağdacı Köyü'nde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı kız öğrenci yurdunda hareket halindeki asansörün düştüğü ve bir kız öğrencinin yaralandığı iddia edildi.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından Bartın'da KYK yurdunda asansör düştü iddiasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bartın Kız öğrenci yurdunda asansörün düştüğü ve bir öğrencinin yaralandığı iddiası doğru değildir. Söz konusu olayda; sigorta atması sebebiyle asansör kat arasında durmuş, öğrenciler güvenli ve sağlıklı bir şekilde tahliye edilmiştir. Olayda yaralanma söz konusu olmayıp, panik atak geçiren bir öğrencimiz kontrol amacıyla ambulansla hastaneye sevk edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.