Korkma Ben Yanındayım ne zaman başlıyor? Dizisinin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?
NOW'ın yeni dizisi Korkma Ben Yanındayım'ın ilk tanıtımı yayımlandı. Yapımcılığını MedYapım'ın üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Merve Çolak oturuyor. Dizinin ne zaman başlayacağı, konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki, Korkma Ben Yanındayım dizi ne zaman başlıyor? Dizinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...
Korkma Ben Yanındayım ne zaman başlıyor?
Merakla beklenen Korkma Ben Yanındayım dizisinin yayımlanacağı tarih henüz netleşmedi.
Korkma Ben Yanındayım dizisinin konusu nedir?
Ailesinin gözbebeği İnci (Nilsu Berfin Aktaş), Ulusözler Koleji’nin burslu öğrencisidir. Sınıf arkadaşı ve aynı zamanda okul sahibinin oğlu Mert’ten (Eren Ören) hamile kalır. Üniversite sınavına hazırlanan ve hayallerine koşan iki gencin hayatı sonsuza kadar değişir. Evlatlarının hayatındaki değişim aileleri de derinden etkileyecektir. Turgut'un sahibi olduğu okul, dizinin temel dinamiklerinden birini oluştururken, aileler arasındaki ilişkilerin karmaşıklığı da hikayenin merkezine yerleşiyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda kimler var?
- Şevket Çoruh
- Günay Karacaoğlu
- Murat Aygen
- Nilsu Berfin Aktaş
- Didem Balçın
- Eren Ören
- Serhat Özcan
- Erdem Kaynarca
- Doğaç Yıldız
- İpek Türktan