Korkma Ben Yanındayım ne zaman başlıyor? Dizisinin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Korkma Ben Yanındayım ne zaman başlıyor?

Merakla beklenen Korkma Ben Yanındayım dizisinin yayımlanacağı tarih henüz netleşmedi.

Korkma Ben Yanındayım dizisinin konusu nedir?

Ailesinin gözbebeği İnci (Nilsu Berfin Aktaş), Ulusözler Koleji’nin burslu öğrencisidir. Sınıf arkadaşı ve aynı zamanda okul sahibinin oğlu Mert’ten (Eren Ören) hamile kalır. Üniversite sınavına hazırlanan ve hayallerine koşan iki gencin hayatı sonsuza kadar değişir. Evlatlarının hayatındaki değişim aileleri de derinden etkileyecektir. Turgut'un sahibi olduğu okul, dizinin temel dinamiklerinden birini oluştururken, aileler arasındaki ilişkilerin karmaşıklığı da hikayenin merkezine yerleşiyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda kimler var?