Kulisler hareketli: CHP'de İstanbul, Ankara ve Muğla için bazı ilçe adayları açıklanabilir

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) bugün bazı ilçe adaylarını açıklamak ve ön seçim sonuçlarını değerlendirmek için toplanıyor. PM toplantısında İstanbul, Ankara, Muğla’nın bazı ilçe adayları oylanacak. Ancak Çankaya, Kadıköy gibi partinin "kaleleri" ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ile görüşmeler nedeniyle Esenyurt ve Adalar en sona bırakıldı.



BBC Türkçe'nin haberine göre, geçen hafta belirlenen İzmir’in Çiğli ve Karaburun ilçe adaylarının ise gelen tepkiler üzerine PM’de yeniden değerlendirileceği ve gerekirse adaylıkların geri çekilebileceği konuşuluyor.

İşte öne çıkan isimler...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başkanlığında bugün önce MYK, ardından da PM toplanacak. Edinilen bilgiye göre İstanbul ve Ankara’nın yanı sıra Muğla’nın bazı ilçe adayları PM onayına sunulacak. Hatay’ın bazı ilçelerinin de PM gündemine gelebileceği belirtiliyor.

Ankara Çankaya’da mevcut başkan Alper Taşdelen’in yeniden aday gösterilmeyeceği uzun süredir kulislerde konuşuluyor. CHP MYK üyesi Gül Çiftçi ile PM üyesi Hüseyin Can Güner, adaylık için adları öne çıkan isimler.

Parti kulislerinde her iki adaya da “yüzde 50” şans tanınıyor. Ancak Güner’in Genel Başkan Özel’in avukatı olması nedeniyle parti tabanından tepkiler olabileceği değerlendiriliyor. Çiftçi’nin de MYK üyesi olduğu anımsatılarak, “Eğer MYK üyelerine adaylık yolu açılırsa, başka MYK üyelerine de bu yol açılır” yorumu yapılıyor.

Ankara Büyükşehir Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı’ndan adaylık için ayrılan Bekir Ödemiş de son dönemde Çankaya için adaylık şansı yüksek görülen isimlerden. Parti kurmayları, hale en güçlü seçeneğin Çiftçi ve Güner olduğunu belirtirken, “Eğer bu isimler arasında uzlaşma sağlanamazsa, sürpriz bir isim aday gösterilebilir. Mesela bir Ankara milletvekilimiz aday olabilir” görüşünü dile getiriyorlar.

Kadıköy için en güçlü aday

İstanbul Kadıköy için ise kadın aday seçeneği ağırlık kazanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun belirleyici olduğu İstanbul’da kendisine yakın bir isim olduğu belirtilen mimar Tülin Hadi en güçlü aday olarak görülüyor.

Muğla Bodrum için de kadın aday tartışılıyor. CHP’de Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın yerine kadın aday gösterilebileceği belirtiliyor. Muğla Menteşe’den adaylık başvurusu yapan Gonca Köksal’ın Bodrum için adaylığı değerlendiriliyor.

CHP, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayını da açıklamadı. Ordu Milletvekili Seyit Torun ile eski il başkanı Atila Şahin isimleri konuşuluyor. Ancak geçmişte bu ilin belediye başkanlığını yapan Torun’un yeniden adaylığa sıcak bakmadığı belirtiliyor. Parti yönetimi, Ordu’dan adaylık iddiaları kulislere yansıyan Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün adaylığına ihtimal vermiyor.