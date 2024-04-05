Kulislere yansıdı: Erdoğan'dan Şimşek'e: 'Mehmet yapacak bir şey yok mu?

Deneyimli gazeteci Nuray Babacan, Gazete Pencere'de bugün ilginç iddiaların yer aldığı bir yazı kaleme aldı. Babacan, "AK Parti’de son dakika bombaları! 'Mehmet yapacak bir şey yok mu?" başlıklı yazısında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında seçim öncesi geçtiği ileri sürülen diyaloğa yer verdi.

Babacan'ın iddiasına göre; AK Parti kurmayları, seçimlerden kısa süre önce Erdoğan'a 11-12 ilin kaybedildiği yönünde bilgi aktararak, özellikle emeklilere seyyanen zam yapılmasını ya da temmuz zammının öne çeklimesi önerisini sunudu. Erdoğan bunun üzerine Şimşek'e, "Mehmet yapacak bir şey yok mu?" diye sordu. Yine iddiaya göre Şimşek ise Erdoğan'a, "Efendim, zaten zor çeviriyoruz. Körfez sermayesinin fonlardaki parasının da vadesi dolmak üzere. Bütün bunları karşılayacak kaynağımız yok maalesef" yanıtını verdi.

Nuray Babacan yazısında gelişen olayları şöyle aktardı:

"Sahadaki durumu gören partililerin, Cumhurbaşkanı düzeyinde devreye girerek, “Emekli ve dar gelirlilere bir şey vermezsek, Ankara ve İstanbul dışında 11-12 ili daha kaybedeceğiz” uyarısında bulunduğu öğrenildi. Buna rağmen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in çizdiği kötü tablonun Erdoğan’a fren yaptırdığı anlatılıyor.

Son dakika paniği

Seçimlerin ardından yapılan MYK toplantısının perde arkasına geçmeden önce son bir haftada yaşananlara bir göz atalım. AK Parti’lilerin sahada gördükleri kötü gidişi zaman zaman parti yönetimine ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na ilettikleri ortaya çıktı. Parti kurmaylarının, “Böyle devam edersek Ankara ve İstanbul dışında 11-12 ili daha kaybedeceğiz. Emekliler ve dar gelirliler için ya seyyanen bir düzenleme yapın ya da temmuz zammını öne çektiğinizi açıklayın” önerileri götürdükleri öğrenildi.

Zaten zor çeviriyoruz

Parti kulislerinde, benzer görüşleri Cumhurbaşkanına ileten çok kişi olduğu ve sonuç alınamadığı aktarılıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kampanya sürecinde Mehmet Şimşek’i yoklayarak, “Yapabileceğimiz bir şey var mı Mehmet” diye sorduğu iddia ediliyor. Şimşek’in yanıtı bizce daha ilginç. Bakanın, “Efendim, zaten zor çeviriyoruz. Körfez sermayesinin fonlardaki parasının da vadesi dolmak üzere. Bütün bunları karşılayacak kaynağımız yok maalesef” diye yanıt verdiği gelen bilgiler arasında.

Seçim analizleri

Gelelim son MYK toplantısına. Toplantıdaki ana değerlendirmeler ekonomik sorunlar, yanlış aday belirleme ve seçmen yorgunluğu üzerine kuruldu. Emekli ve dar gelirlilere yönelik düzenleme beklentisinin seçmende kızgınlık yarattığı ve aleyhte olan havanın son hafta daha da arttığı analizleri yapıldı. Sandığa gitmeyen seçmenin yarısından fazlasının AK Parti’liler olduğu saptaması yapıldı. Ayrıca, partinin en çok eleştirilen Seçim Strateji Kurulu da toplanarak, Erdoğan’a sunulmak üzere rapor hazırladı.

"İstifa edelim" dediler

MYK toplantısında yapılan analizler sırasında bazı genel başkan yardımcılarının istifalarını verebileceklerini söylediği aktarılanlar arasında. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu konuda sessiz kaldığı belirtiliyor. AK Parti kulislerine göre, parti yönetiminde değişiklik beklentileri bugünden-yarına gerçekleşmeyecek. Erdoğan’ın genel merkez yönetimi ve kabine değişikliği konusunda hızlı adım atmayacağı, zamana yayacağı iddia ediliyor. Partinin sonbaharda zamanı gelen olağan kongresinin bekleneceği belirtiliyor."