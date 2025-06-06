ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack Kurban Bayramı mesajı yayımladı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Kurban Bayramı'nı kutlayan herkese en içten dileklerimi sunarım. Bu kutlu bayramın size ve sevdiklerinize barış, sağlık ve neşe getirmesini, umut ve birlik kaynağı olmasını temenni ederim" ifadelerini kullandı.

"Kurban Bayramı'nı kutlayan herkese en içten dileklerimi sunarım"

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Barrack, sosyal medya hesabından "Kurban Bayramı kutlu olsun. Kurban Bayramı'nı kutlayan herkese en içten dileklerimi sunarım. Bu kutlu bayramın size ve sevdiklerinize barış, sağlık ve neşe getirmesini, umut ve birlik kaynağı olmasını temenni ederim. Hepinize hayırlı ve mutlu bayramlar dilerim" paylaşımında bulundu.